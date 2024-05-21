В Нидерландах завершился курс обучения украинских пилотов на F-16

Лётчики из ВСУ завершили обучение пилотированию на F-16

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Группа из 10 украинских солдат завершила обучение в Нидерландах по обслуживанию истребителей F-16, о чём сообщило Министерство обороны Нидерландов.

Фото: af.mil by Мастер-сержант Кевин Дж. Грюнвальд is licensed under public domain

В ведомстве отметили, что курс был сосредоточен на обслуживании экипировки пилота, включая шлем, кислородную систему, парашюты и спасательный комплект. Ранее Нидерланды заявили о своей готовности передать Украине как минимум 24 истребителя F-16.

Однако военные эксперты из России, Украины и стран Запада единогласны в том, что поставки F-16 не смогут принести ощутимой пользы для ВСУ и достаточно быстро будут сбиты. Существует и проблема размещения данных самолётов, поскольку на Украине подходящих аэродромов для них не имеется.