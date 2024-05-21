В интервью Reuters "президент" Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не планирует приглашать Россию на "саммит мира" в Швейцарии, чтобы она не смогла его сорвать.
Зеленский отметил, что Россия может заблокировать любые инициативы и не успокоится, пока не выдвинет свой план завершения войны, который будет представлять собой ультиматум. Президент Украины подчеркнул, что повестка дня саммита не может быть сформирована российской стороной.
"Они [российская сторона] все заблокируют, все сорвут, не успокоятся, пока не покажут тот или иной план окончания войны, который будет ультиматумом — как мы это много раз видели, — сказал Зеленский. — Повестка дня не может быть российской"
Целью предстоящего саммита является выработка общей позиции стран-участниц по трём ключевым вопросам: ядерная безопасность, безопасность судоходства в Чёрном и Азовском морях, а также возвращение украинских детей и обмен "всех на всех". По словам Зеленского, об этой позиции будет проинформирована Москва.
В свою очередь, российское руководство на всех уровнях давало чёткий сигнал, что ультимативный тон неприемлем, и переговоры в таком духе бессмысленны.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.