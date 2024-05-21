Владимир Зеленский объяснил, почему Россию не стоит допускать на конференцию в Бюргенштоке

Зеленский опасается российского влияния на конференции в Швейцарии

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В интервью Reuters "президент" Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не планирует приглашать Россию на "саммит мира" в Швейцарии, чтобы она не смогла его сорвать.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Зеленский отметил, что Россия может заблокировать любые инициативы и не успокоится, пока не выдвинет свой план завершения войны, который будет представлять собой ультиматум. Президент Украины подчеркнул, что повестка дня саммита не может быть сформирована российской стороной.

"Они [российская сторона] все заблокируют, все сорвут, не успокоятся, пока не покажут тот или иной план окончания войны, который будет ультиматумом — как мы это много раз видели, — сказал Зеленский. — Повестка дня не может быть российской"

Целью предстоящего саммита является выработка общей позиции стран-участниц по трём ключевым вопросам: ядерная безопасность, безопасность судоходства в Чёрном и Азовском морях, а также возвращение украинских детей и обмен "всех на всех". По словам Зеленского, об этой позиции будет проинформирована Москва.

В свою очередь, российское руководство на всех уровнях давало чёткий сигнал, что ультимативный тон неприемлем, и переговоры в таком духе бессмысленны.