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Зеленский опасается российского влияния на конференции в Швейцарии

1:17
Силовые структуры » Военные новости

В интервью Reuters "президент" Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не планирует приглашать Россию на "саммит мира" в Швейцарии, чтобы она не смогла его сорвать.

Зеленский опасается российского влияния на конференции в Швейцарии
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Зеленский отметил, что Россия может заблокировать любые инициативы и не успокоится, пока не выдвинет свой план завершения войны, который будет представлять собой ультиматум. Президент Украины подчеркнул, что повестка дня саммита не может быть сформирована российской стороной.

"Они [российская сторона] все заблокируют, все сорвут, не успокоятся, пока не покажут тот или иной план окончания войны, который будет ультиматумом — как мы это много раз видели, — сказал Зеленский. — Повестка дня не может быть российской"

Целью предстоящего саммита является выработка общей позиции стран-участниц по трём ключевым вопросам: ядерная безопасность, безопасность судоходства в Чёрном и Азовском морях, а также возвращение украинских детей и обмен "всех на всех". По словам Зеленского, об этой позиции будет проинформирована Москва.

В свою очередь, российское руководство на всех уровнях давало чёткий сигнал, что ультимативный тон неприемлем, и переговоры в таком духе бессмысленны. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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