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ВСУ атаковали объект системы предупреждения о ядерном ударе в Краснодарском крае

Рогозин: ВСУ повредили объект ракетного предупреждения на Кубани

1:02
Силовые структуры » Военные новости

Сенатор от Запорожской области, бывший глава "Роскосмоса" и вице-премьер по ВПК Дмитрий Рогозин сообщил, что украинская сторона нанесла удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, в результате чего были зафиксированы повреждения.

Рогозин: ВСУ повредили объект ракетного предупреждения на Кубани
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

Рогозин назвал этот объект ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами и выразил мнение, что США являются "заказчиком грандиозного преступления", учитывая их вовлеченность в конфликт и "тотальный контроль" за военным планированием Киева.

По его словам, версию о том, что Вашингтон не знал о планах удара по системе противоракетной обороны России, "можно отбросить".

Сенатор подчеркнул, что США придётся ответить за случившееся, и отметил, что ситуация находится на грани, за которой, если не остановить противника, начнётся необратимый обвал стратегической безопасности ядерных держав.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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