ВСУ атаковали объект системы предупреждения о ядерном ударе в Краснодарском крае

Рогозин: ВСУ повредили объект ракетного предупреждения на Кубани

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Сенатор от Запорожской области, бывший глава "Роскосмоса" и вице-премьер по ВПК Дмитрий Рогозин сообщил, что украинская сторона нанесла удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, в результате чего были зафиксированы повреждения.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

Рогозин назвал этот объект ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами и выразил мнение, что США являются "заказчиком грандиозного преступления", учитывая их вовлеченность в конфликт и "тотальный контроль" за военным планированием Киева.

По его словам, версию о том, что Вашингтон не знал о планах удара по системе противоракетной обороны России, "можно отбросить".

Сенатор подчеркнул, что США придётся ответить за случившееся, и отметил, что ситуация находится на грани, за которой, если не остановить противника, начнётся необратимый обвал стратегической безопасности ядерных держав.