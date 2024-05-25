Сенатор от Запорожской области, бывший глава "Роскосмоса" и вице-премьер по ВПК Дмитрий Рогозин сообщил, что украинская сторона нанесла удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, в результате чего были зафиксированы повреждения.
Рогозин назвал этот объект ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами и выразил мнение, что США являются "заказчиком грандиозного преступления", учитывая их вовлеченность в конфликт и "тотальный контроль" за военным планированием Киева.
По его словам, версию о том, что Вашингтон не знал о планах удара по системе противоракетной обороны России, "можно отбросить".
Сенатор подчеркнул, что США придётся ответить за случившееся, и отметил, что ситуация находится на грани, за которой, если не остановить противника, начнётся необратимый обвал стратегической безопасности ядерных держав.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.