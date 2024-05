Су-34 с новыми боеприпасами Д-30СН УМПБ: эксперт раскрыл ключевые преимущества

Военный аналитик Евгений Даманцев в своей статье для издания "Военное дело" отметил недавние публикации отечественных военно-технических Telegram-каналов, на которых показаны перспективные боеприпасы Д-30СН УМПБ, размещённые на узлах подвески многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34НВО.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Beltyukov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported