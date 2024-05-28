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Су-34 с новыми боеприпасами Д-30СН УМПБ: эксперт раскрыл ключевые преимущества

Аналитик Даманцев раскрыл ключевые преимущества боеприпасов Д-30СН УМПБ

Силовые структуры » Военные новости

Военный аналитик Евгений Даманцев в своей статье для издания "Военное дело" отметил недавние публикации отечественных военно-технических Telegram-каналов, на которых показаны перспективные боеприпасы Д-30СН УМПБ, размещённые на узлах подвески многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34НВО.

Аналитик Даманцев раскрыл ключевые преимущества боеприпасов Д-30СН УМПБ
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Beltyukov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эти боеприпасы имеют несколько преимуществ перед ФАБ-250/500/1500М-54/62 с модулями УМПК. Д-30СН характеризуются низкой радиолокационной сигнатурой благодаря использованию радиопоглощающих материалов и отсутствию крупных металлических элементов.

Эффективная отражающая поверхность составляет всего 0,05-0,07 кв. м, что делает их менее заметными для радаров AN/MPQ-64F1 Sentinel и AN/MPQ-65 комплекса Patriot.

Боеприпасы Д-30СН также обладают улучшенной аэродинамикой, что позволяет им планировать на расстояние до 120 км при сбросе с высоты 12 000 м. В режиме высотного кабрирования дальность может достигать 145-160 км. Высокая маневренность обеспечивает обход зон действия вражеских ПВО и точность попадания с минимальным отклонением до 7-10 м.

Унификация с 300-мм управляемыми реактивными снарядами 9М544/549 позволяет разгонять Д-30СН до скорости 4 М, увеличивая дальность действия до 300 км. Это повышает потенциал систем залпового огня "Торнадо-С" до уровня ОТРК "Искандер-М", значительно усиливая боевые возможности российских ВКС.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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