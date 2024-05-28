Нормальные кончились. Штурмовые группы из заключенных появятся в рядах армии Украины

Штурмовики из заключенных появятся в рядах Вооружённых сил Украины.
Об этом заявил глава министерства юстиции Украины Денис Малюська.
"Это будут штурмовые подразделения. Это будут подразделения, которые пока что состоят исключительно из лиц, которые отбывали наказание. То есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими", — отметил министр в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что военные подразделения из преступников будут использоваться для участия в боях на передовой. При этом в дальнейшем Генштаб Украины может объединять "сидельцев" с другими солдатами.
Ранее сообщалось, что националисты Киева вербуют заключенных, отбывающих срок за особо тяжкие преступления.
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