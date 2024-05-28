Нормальные кончились. Штурмовые группы из заключенных появятся в рядах армии Украины

Штурмовые группы из заключенных появятся в рядах украинской армии

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Штурмовики из заключенных появятся в рядах Вооружённых сил Украины.

Фото: flickr.com by dnak is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об этом заявил глава министерства юстиции Украины Денис Малюська.

"Это будут штурмовые подразделения. Это будут подразделения, которые пока что состоят исключительно из лиц, которые отбывали наказание. То есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими", — отметил министр в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что военные подразделения из преступников будут использоваться для участия в боях на передовой. При этом в дальнейшем Генштаб Украины может объединять "сидельцев" с другими солдатами.

Ранее сообщалось, что националисты Киева вербуют заключенных, отбывающих срок за особо тяжкие преступления.