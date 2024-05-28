Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Упражнения, которые можно выполнять для снижения веса прямо в постели
Миграция в Америку потенциально произошла на 7000 лет раньше, чем считалось
Продажа картофеля с дачи может обернуться для владельца штрафом
Назван лучший рецепт мяса по-французски
Hyundai Santa Fe стал лидером по числу угонов в 2024 году
Фигурист Самсонов: то, что требуют от нейтральных спортсменов на ОИ-2024 — бред
Актёр Юрий Чернов заподозрил у Владимира Талашко деменцию
Лучшая диета для похудения
Жареная курица послужила причиной депортации с Тайваня
Зеленский намерен предложить России утвердить итоги конференции в Бюргенштоке

Зеленский намерен искать мира с Россией на основе решений швейцарской конференции

Силовые структуры

"Президент" Украины Владимир Зеленский сообщил, что результаты конференции по Украине в Швейцарии будут переданы российской стороне. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. 

Зеленский намерен искать мира с Россией на основе решений швейцарской конференции
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Три пункта (ядерная, продовольственная безопасность и гуманитарная сфера) мы должны разработать по деталям, а потом передать российским представителям", - сказал Зеленский.

По его словам, в зависимости от действий России будут приниматься дальнейшие решения. Если первые три пункта плана будут выполнены, то и остальные пункты будут реализованы. Однако он не уточнил, кто именно или какие организации и страны будут предоставлять России необходимые документы.

В свою очередь, Владимир Путин неоднократно говорил, что никакие решения по Украине без согласования с Россией не могут быть утверждены. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?

Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.

Это растение - натуральное средство от вредителей
Пластиковая и маскировочная сетки помогут закрыть забор
Как спрятаться от взглядов соседей: вот чем укройте забор — недорогой и практичный вариант
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Её в дверь с первого “Модного”, она — в окно "России 1"
Шишки собираю мешками: с помощью этого природного дара от тли избавляюсь моментально — взяла пример с ушлых дачников
Компании мобильной связи РФ не спешат признавать Крым российским Дмитрий Плотников Афганистан выполнил условия РФ для политического признания Талибана* Любовь Степушова Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Какими полезными свойствами обладает янтарная кислота?
Чем подкормить лук для хорошего урожая?
Напильник и болгарка не нужны: этот дедовский метод заточки лопаты сделает инструмент острым, как бритва — наковальня и молоток не понадобятся
Напильник и болгарка не нужны: этот дедовский метод заточки лопаты сделает инструмент острым, как бритва — наковальня и молоток не понадобятся
Последние материалы
LiveSci: названа неожиданная причина неврологических заболеваний
НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по РФ
Местоположение пользователей Apple и Starlink можно отслеживать через Wi-Fi
Спагетти болоньезе без мяса: простой рецепт
Океан защищает людей от вирусов: неожиданные результаты исследования
Как вырастить толстянку с толстым стволом?
Учредитель "Царьграда" Малофеев заявил о необходимости пересмотра Конституции РФ
Владимир Путин: "о продлении полномочий президента Украины ничего не сказано"
Самые долгоживущие породы кошек
Инженер-таксатор Полей рассказал об опасностях в весеннем лесу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников