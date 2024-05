Зеленский намерен предложить России утвердить итоги конференции в Бюргенштоке

"Президент" Украины Владимир Зеленский сообщил, что результаты конференции по Украине в Швейцарии будут переданы российской стороне. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International