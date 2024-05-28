Зеленский намерен предложить России утвердить итоги конференции в Бюргенштоке

Зеленский намерен искать мира с Россией на основе решений швейцарской конференции

"Президент" Украины Владимир Зеленский сообщил, что результаты конференции по Украине в Швейцарии будут переданы российской стороне. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Три пункта (ядерная, продовольственная безопасность и гуманитарная сфера) мы должны разработать по деталям, а потом передать российским представителям", - сказал Зеленский.

По его словам, в зависимости от действий России будут приниматься дальнейшие решения. Если первые три пункта плана будут выполнены, то и остальные пункты будут реализованы. Однако он не уточнил, кто именно или какие организации и страны будут предоставлять России необходимые документы.

В свою очередь, Владимир Путин неоднократно говорил, что никакие решения по Украине без согласования с Россией не могут быть утверждены.