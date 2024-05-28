Сидите как мышь пока. Украине запрещено использовать ПВО для ударов по самолётам ВКС России

Киеву запрещено даже использовать ПВО для сбития самолётов ВКС

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтон запретил украинской армии использовать комплексы противовоздушной обороны для сбития самолётов боевой авиации Российской Федерации, которые не залетают на территории Украины.

Фото: https://www.dvidshub.net/image/7398044/jgsdf-western-army-commander-visits-bilateral-air-defense-training-during-orient-shield-22 by Maj. Trevor Wild is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain

Об этом сообщает немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке.

По его словам, после одного раза, когда расчёт американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Пэтриот" пытался сбить российский самолёт на свое усмотрение, якобы на Банковую тут же пошли звонки из Германии и Соединённых Штатов с угрозами, что в случае повторения инцидента, они прекратят поставки оружия на Украину.

Почему звонили кроме США также из Германии? Сообщается, что данный комплекс Вооружённым силам Украины был поставлен именно правительством ФРГ.

Так или иначе, информация интересная.