Сидите как мышь пока. Украине запрещено использовать ПВО для ударов по самолётам ВКС России

Вашингтон запретил украинской армии использовать комплексы противовоздушной обороны для сбития самолётов боевой авиации Российской Федерации, которые не залетают на территории Украины.
Об этом сообщает немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке.
По его словам, после одного раза, когда расчёт американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Пэтриот" пытался сбить российский самолёт на свое усмотрение, якобы на Банковую тут же пошли звонки из Германии и Соединённых Штатов с угрозами, что в случае повторения инцидента, они прекратят поставки оружия на Украину.
Почему звонили кроме США также из Германии? Сообщается, что данный комплекс Вооружённым силам Украины был поставлен именно правительством ФРГ.
Так или иначе, информация интересная.
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