Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, как ведет себя кошка во время разлуки с хозяином
Уход за сумками: советы по сохранению их в идеальном состоянии на долгие годы
Газзаев выразил поздравления с победой тренеру "Зенита" Семаку
Домашние куриные наггетсы: простой рецепт с гарантированным результатом
Блогерша рассказала про особенности пляжного отдыха в Египте
Заемщики разрешили продавать имущество, заложенное по ипотеке
Семейный кризис Алсу и Яна Абрамова: развод на горизонте
Луны Марса могли быть кометой, разорванной гравитацией планеты
Ростислав Ищенко: Прибалтика станет катализатором европейской войны с Россией
Сидите как мышь пока. Украине запрещено использовать ПВО для ударов по самолётам ВКС России

Киеву запрещено даже использовать ПВО для сбития самолётов ВКС

0:51
Силовые структуры

Вашингтон запретил украинской армии использовать комплексы противовоздушной обороны для сбития самолётов боевой авиации Российской Федерации, которые не залетают на территории Украины.

Киеву запрещено даже использовать ПВО для сбития самолётов ВКС
Фото: https://www.dvidshub.net/image/7398044/jgsdf-western-army-commander-visits-bilateral-air-defense-training-during-orient-shield-22 by Maj. Trevor Wild is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain

Об этом сообщает немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке.

По его словам, после одного раза, когда расчёт американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Пэтриот" пытался сбить российский самолёт на свое усмотрение, якобы на Банковую тут же пошли звонки из Германии и Соединённых Штатов с угрозами, что в случае повторения инцидента, они прекратят поставки оружия на Украину.

Почему звонили кроме США также из Германии? Сообщается, что данный комплекс Вооружённым силам Украины был поставлен именно правительством ФРГ.

Так или иначе, информация интересная.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Можно ли использовать опилки в огороде

Опилки - это мелкие кусочки древесины, которые образуются при обработке дерева. Они часто используются в строительстве и ремонте, но многие садоводы задаются вопросом: можно ли использовать опилки в огороде?

Опилки в огороде: плюсы и минусы
МСБ: Туристер опубликовал карту атакованных городов-курортов юга РФ
Ехать ли в Крым и Сочи: опубликована карта-анализ атакованных курортов юга
Стало известно, почему Азамат Мусагалиев покинул ТНТ
Секрет гладких пяток: эффективный домашний уход от мастера педикюра
Компании мобильной связи РФ не спешат признавать Крым российским Дмитрий Плотников Афганистан выполнил условия РФ для политического признания Талибана* Любовь Степушова Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Как разговаривать на кошачьем: наглядное краткое пособие
Неожиданный бизнес Анжелики Варум: как певица стала владелицей виноградников
Обязательное правило для владельца двух и более кошек: каждый кошатник обязан это знать
Обязательное правило для владельца двух и более кошек: каждый кошатник обязан это знать
Последние материалы
Стало известно, как ведет себя кошка во время разлуки с хозяином
Уход за сумками: советы по сохранению их в идеальном состоянии на долгие годы
Газзаев выразил поздравления с победой тренеру "Зенита" Семаку
Домашние куриные наггетсы: простой рецепт с гарантированным результатом
Блогерша рассказала про особенности пляжного отдыха в Египте
Заемщики разрешили продавать имущество, заложенное по ипотеке
Семейный кризис Алсу и Яна Абрамова: развод на горизонте
Луны Марса могли быть кометой, разорванной гравитацией планеты
Ростислав Ищенко: Прибалтика станет катализатором европейской войны с Россией
Рассказываем, когда перец страдает от недостатка освещения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников