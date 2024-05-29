Военный эксперт рассказал о работе подвижного диспетчерского пункта в зоне СВО

Эксперт Колчин: "Современный диспетчерский пункт — новое слово в военной логистике"

В России 29 мая празднуют день военного автомобилиста. NewsInfo.Ru побеседовало c экспертом Центра сопровождения политических процессов, политологом, военным экспертом Петром Колчиным о том, как сейчас работают люди этой профессии.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence until 30 August 2017

Ранее Минобороны России показало работу диспетчерского пункта. Он представляет собой передвижной комплекс средств видеомониторинга, воздушного наблюдения и радиосвязи, собранных на базе автомобиля "КамАЗ".

Надежное обеспечение логистики, по мнению эксперта — это одно из приоритетных направлений в выстраивании всего механизма ведения боевых действий.

"Новый центр предназначен для контроля движения автомобильных колонн, своевременного информирования изменений дорожных условий на разных участках. Он будет вести буквально ежедневный, ежеминутный контроль территорий", — рассказал Колчин.

Он добавил, что в нынешних реалиях, когда на первое место выходят беспилотные системы, усиливается роль артиллерии. Диспетчерские центры позволят перенаправлять автомобильные колонны во время угрозы налета беспилотников или артобстрелов.