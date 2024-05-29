Военный эксперт рассказал о работе подвижного диспетчерского пункта в зоне СВО

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Эксперт Колчин: "Современный диспетчерский пункт — новое слово в военной логистике"

Силовые структуры

В России 29 мая празднуют день военного автомобилиста. NewsInfo.Ru побеседовало c экспертом Центра сопровождения политических процессов, политологом, военным экспертом Петром Колчиным о том, как сейчас работают люди этой профессии.

Эксперт Колчин: "Современный диспетчерский пункт — новое слово в военной логистике"
Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence until 30 August 2017

Ранее Минобороны России показало работу диспетчерского пункта. Он представляет собой передвижной комплекс средств видеомониторинга, воздушного наблюдения и радиосвязи, собранных на базе автомобиля "КамАЗ".

Надежное обеспечение логистики, по мнению эксперта — это одно из приоритетных направлений в выстраивании всего механизма ведения боевых действий.

"Новый центр предназначен для контроля движения автомобильных колонн, своевременного информирования изменений дорожных условий на разных участках. Он будет вести буквально ежедневный, ежеминутный контроль территорий", — рассказал Колчин.

Он добавил, что в нынешних реалиях, когда на первое место выходят беспилотные системы, усиливается роль артиллерии. Диспетчерские центры позволят перенаправлять автомобильные колонны во время угрозы налета беспилотников или артобстрелов.

"Это повысит выживаемость автомобильных колонн и конвоев, стабилизируется снабжение даже на самых сложных участках фронта. Это функция нового поколения, которая полностью адаптирована под современные реалии боевых действий. И, конечно, это новое слово в военной логистике", — заключил Петр Колчин.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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