Военный эксперт рассказал о работе подвижного диспетчерского пункта в зоне СВО

В России 29 мая празднуют день военного автомобилиста. NewsInfo.Ru побеседовало c экспертом Центра сопровождения политических процессов, политологом, военным экспертом Петром Колчиным о том, как сейчас работают люди этой профессии.
Ранее Минобороны России показало работу диспетчерского пункта. Он представляет собой передвижной комплекс средств видеомониторинга, воздушного наблюдения и радиосвязи, собранных на базе автомобиля "КамАЗ".
Надежное обеспечение логистики, по мнению эксперта — это одно из приоритетных направлений в выстраивании всего механизма ведения боевых действий.
"Новый центр предназначен для контроля движения автомобильных колонн, своевременного информирования изменений дорожных условий на разных участках. Он будет вести буквально ежедневный, ежеминутный контроль территорий", — рассказал Колчин.
Он добавил, что в нынешних реалиях, когда на первое место выходят беспилотные системы, усиливается роль артиллерии. Диспетчерские центры позволят перенаправлять автомобильные колонны во время угрозы налета беспилотников или артобстрелов.
"Это повысит выживаемость автомобильных колонн и конвоев, стабилизируется снабжение даже на самых сложных участках фронта. Это функция нового поколения, которая полностью адаптирована под современные реалии боевых действий. И, конечно, это новое слово в военной логистике", — заключил Петр Колчин.
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