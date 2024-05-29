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Тяжёлые жестянки. Американские "Абрамсы" недостаточно бронированы для конфликта на Украине

Американские танки Abrams для конфликта на Украине недостаточно бронированы

0:59
Силовые структуры

Танки Abrams американского производства недостаточно бронированы для военных действий на Украине.

Американские танки Abrams для конфликта на Украине недостаточно бронированы
Фото: dvidshub.net by Калаб Франклин is licensed under public domain

Об этом пишет телеканал CNN, ссылаясь на боевиков украинской армии.

"Его брони недостаточно. Она не защищает экипаж. Реально, сегодня это война дронов. Поэтому теперь, когда танк выкатывается, они всегда стараются его подбить", — рассказывает украинский танкист с позывным "Джокер".

По их словам, эти танки также становятся для русских целью номер один, лишь только показываются из укрытий.

Националисты подчёркивают, что "Абрамсы" созданы для ведения боёв в стиле альянса НАТО, когда артиллеристы и самолёты прорабатывают участок перед выходом бронетехники и пехоты.

"У нас нет авиации и артиллерии. У нас есть только танк. И это проблема", — подытожил "Джокер".

Кстати, каждая такая машина стоит 10 млн долларов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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