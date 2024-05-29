На днях в Интернете появились кадры, где, предположительно, можно видеть следы поражения под Армавиром радиолокационной станции "Воронеж-ДМ".
Сообщается, что по РЛС нанесли удары беспилотные аппараты неизвестного типа. Характер повреждений может говорить о том, что частично поражены осколками высоковольтные магистрали питания приёмо-передающих модулей станции. Сами блоки приёмо-передающих модулей (вместе с фазовращателями, контурами охлаждения и усилителями) могли получить минимальные повреждения, и на это указывает отсутствие следов прямого попадания беспилотников ВСУ в антенные решётки.
Учитывая модульность всей станции "Воронеж-ДМ" (и всех конструкций данного типа), можно ждать оперативного восстановления РЛС и его возвращения на боевое дежурство армии России.
Итак, объекты из состава системы предупреждения о ракетном нападении ранее не атаковались БПЛА-камикадзе Вооружённых сил Украины. А чем же они опасны и к чему такие удары могут привести?
Двухантенная радиолокационная станция "Воронеж-ДМ" является звеном системы предупреждения о ракетном нападении. Она обеспечивает мониторинг неба (и космоса), прикрывает североафриканское и центральноазиатское направления в сторону Средиземного моря и заменила РЛС "Днепр" у Севастополя и РЛС "Дарьял" в Габале (Азербайджан).
Станция является средством контроля пусков баллистических ракет и обнаруживает высотные гиперзвуковые аэродинамические средства нападения с "воздуха" и космоса.
Сперва была версия, что для удара по РЛС ударил БПЛА типа UJ-26 "Бобёр" или "Лютый" со сложным маршрутом, огибая секторы обзора РЛС противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ. Но потом появилась информация, что для удара ВСУ применяли британо-португальские беспилотники Tekever AR3. Они могли быть развёрнуты в непосредственной близости от станции, возможно, всего в нескольких километрах. Но не исключено, что они вылетели с Украины.
Маршрут в обход ПВО могли построить на базе данных беспилотного разведчика RQ-4 Global Hawk. На протяжении нескольких месяцев фокус внимания этих американских беспилотников был смещён как раз на Кубань, что показывают маршруты их постоянных полётов.
Удар по станции в Армавире и попытка поразить ещё одну станцию в 25 километрах от Орска, может быть частью одной спецоперации по нанесению медийных ударов. Не исключено, что применение беспилотников британо-португальского производства — принципиальный момент, ведь именно Лондон считается "архитектором" многих терактов ГУР Украины: попытки высадки в Крым и иных провокаций, результат в которых не был достигнут.
Кстати, армавирская и орская станции — ближайшие к территории Незалежной.
также надо отметить, что в прошлом году году начальник штаба 15-й армии ВКС особого назначения генерал Анатолий Нестечук сказал, что РЛС типа "Воронеж" заработает и в Крыму.
РЛС "Воронеж” — это серия российских стационарных надгоризонтных радиолокационных станций большой дальности, предназначенных для обнаружения космических и аэродинамических объектов, включая баллистические и крылатые ракеты.
Семейство включает станции метрового ("Воронеж-М”), дециметрового ("Воронеж-ДМ”) и сантиметрового ("Воронеж-СМ”) диапазона волн. Эти станции обеспечивают высокую дальность обнаружения объектов и точность определения их параметров.
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