Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
ГУР Украины с Лондоном идут ва-банк. Что известно об ударе по РЛС "судного дня" под Армавиром

Удар дронов по РЛС "Воронеж" под Армавиром разрабатывал Лондон

4:04
Силовые структуры » Военные новости

На днях в Интернете появились кадры, где, предположительно, можно видеть следы поражения под Армавиром радиолокационной станции "Воронеж-ДМ".

Удар дронов по РЛС "Воронеж" под Армавиром разрабатывал Лондон
Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

О чём речь

Сообщается, что по РЛС нанесли удары беспилотные аппараты неизвестного типа. Характер повреждений может говорить о том, что частично поражены осколками высоковольтные магистрали питания приёмо-передающих модулей станции. Сами блоки приёмо-передающих модулей (вместе с фазовращателями, контурами охлаждения и усилителями) могли получить минимальные повреждения, и на это указывает отсутствие следов прямого попадания беспилотников ВСУ в антенные решётки.

Учитывая модульность всей станции "Воронеж-ДМ" (и всех конструкций данного типа), можно ждать оперативного восстановления РЛС и его возвращения на боевое дежурство армии России.

Итак, объекты из состава системы предупреждения о ракетном нападении ранее не атаковались БПЛА-камикадзе Вооружённых сил Украины. А чем же они опасны и к чему такие удары могут привести?

Что собой представляет станция?

Двухантенная радиолокационная станция "Воронеж-ДМ" является звеном системы предупреждения о ракетном нападении. Она обеспечивает мониторинг неба (и космоса), прикрывает североафриканское и центральноазиатское направления в сторону Средиземного моря и заменила РЛС "Днепр" у Севастополя и РЛС "Дарьял" в Габале (Азербайджан).

Станция является средством контроля пусков баллистических ракет и обнаруживает высотные гиперзвуковые аэродинамические средства нападения с "воздуха" и космоса.

Какой беспилотник применялся для удара?

Сперва была версия, что для удара по РЛС ударил БПЛА типа UJ-26 "Бобёр" или "Лютый" со сложным маршрутом, огибая секторы обзора РЛС противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ. Но потом появилась информация, что для удара ВСУ применяли британо-португальские беспилотники Tekever AR3. Они могли быть развёрнуты в непосредственной близости от станции, возможно, всего в нескольких километрах. Но не исключено, что они вылетели с Украины.

Маршрут в обход ПВО могли построить на базе данных беспилотного разведчика RQ-4 Global Hawk. На протяжении нескольких месяцев фокус внимания этих американских беспилотников был смещён как раз на Кубань, что показывают маршруты их постоянных полётов.

Вывод

Удар по станции в Армавире и попытка поразить ещё одну станцию в 25 километрах от Орска, может быть частью одной спецоперации по нанесению медийных ударов. Не исключено, что применение беспилотников британо-португальского производства — принципиальный момент, ведь именно Лондон считается "архитектором" многих терактов ГУР Украины: попытки высадки в Крым и иных провокаций, результат в которых не был достигнут.

Кстати, армавирская и орская станции — ближайшие к территории Незалежной.

также надо отметить, что в прошлом году году начальник штаба 15-й армии ВКС особого назначения генерал Анатолий Нестечук сказал, что РЛС типа "Воронеж" заработает и в Крыму.

Досье

РЛС "Воронеж” — это серия российских стационарных надгоризонтных радиолокационных станций большой дальности, предназначенных для обнаружения космических и аэродинамических объектов, включая баллистические и крылатые ракеты.

Семейство включает станции метрового ("Воронеж-М”), дециметрового ("Воронеж-ДМ”) и сантиметрового ("Воронеж-СМ”) диапазона волн. Эти станции обеспечивают высокую дальность обнаружения объектов и точность определения их параметров.

РЛС Воронеж: как устроенна радиолокационная станция
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы орск армавир
Обсудить
Новости Все >
Предпенсионеры теряют сбережения из-за рискованных инвестиций и займов
Врач Машкова: протеиновые батончики без сахара могут вызвать ожирение печени
Тренер Тарханов согласился, что при Личке "Динамо" стало лучше
Американские танки Abrams для конфликта на Украине недостаточно бронированы
Туристам рассказали, что делать в случае получения травмы
ВСК: автомобили в Новосибирской области чаще других страдают из-за паводков
Канал СТС представил многосерийную фантастическую комедию "Луна и мир"
Стало известно, почему кошкам нравятся беременные женщины
Астролог назвала самые благоприятные дни июня для всех знаков зодиака
Экономист Оганова рассказала о проблемах с рождаемостью в РФ из-за новых налогов
Популярное
Ехать ли в Крым и Сочи: опубликована карта-анализ атакованных курортов юга

Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.

МСБ: Туристер опубликовал карту атакованных городов-курортов юга РФ
Комик Азамат Мусагалиев покинул ТНТ из-за окончания контракта
Стало известно, почему Азамат Мусагалиев покинул ТНТ
Можно ли использовать опилки в огороде
Не сорняк, а алмаз: это растение многие топчут и выбрасывают, а зря — польза от него для сада огромна
Удар дронов по РЛС "Воронеж" под Армавиром разрабатывал Лондон Дмитрий Плотников Эстония инициировала конфликт с РФ на реке Нарва, но остереглась его продолжать Любовь Степушова Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Секрет гладких пяток: эффективный домашний уход от мастера педикюра
Если не успели высадить огурцы: рассказываем, когда это сделать
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
Последние материалы
Эксперты раскрыли, каким автомойкам не стоит доверять свою машину
Западные СМИ: отказ Байдена от поездки в Бюргеншток дискредитирует Зеленского
Нормативную стоимость жилья в РФ повысят на 12%
Удар дронов по РЛС "Воронеж" под Армавиром разрабатывал Лондон
Володин потребовал сурового наказания за раздевание выпускниц в Воронеже
Индия планирует возобновить импорт пшеницы из РФ
Почему нужно ежедневно есть куриные яйца
NatAstro: Венеру сотрясают многолетние извержения вулканов
Топ 3 самых активных кошек: особенности
Народные способы борьбы с морковной мухой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников