ГУР Украины с Лондоном идут ва-банк. Что известно об ударе по РЛС "судного дня" под Армавиром

Удар дронов по РЛС "Воронеж" под Армавиром разрабатывал Лондон

4:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На днях в Интернете появились кадры, где, предположительно, можно видеть следы поражения под Армавиром радиолокационной станции "Воронеж-ДМ".

Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

О чём речь

Сообщается, что по РЛС нанесли удары беспилотные аппараты неизвестного типа. Характер повреждений может говорить о том, что частично поражены осколками высоковольтные магистрали питания приёмо-передающих модулей станции. Сами блоки приёмо-передающих модулей (вместе с фазовращателями, контурами охлаждения и усилителями) могли получить минимальные повреждения, и на это указывает отсутствие следов прямого попадания беспилотников ВСУ в антенные решётки.

Учитывая модульность всей станции "Воронеж-ДМ" (и всех конструкций данного типа), можно ждать оперативного восстановления РЛС и его возвращения на боевое дежурство армии России.

Итак, объекты из состава системы предупреждения о ракетном нападении ранее не атаковались БПЛА-камикадзе Вооружённых сил Украины. А чем же они опасны и к чему такие удары могут привести?

Что собой представляет станция?

Двухантенная радиолокационная станция "Воронеж-ДМ" является звеном системы предупреждения о ракетном нападении. Она обеспечивает мониторинг неба (и космоса), прикрывает североафриканское и центральноазиатское направления в сторону Средиземного моря и заменила РЛС "Днепр" у Севастополя и РЛС "Дарьял" в Габале (Азербайджан).

Станция является средством контроля пусков баллистических ракет и обнаруживает высотные гиперзвуковые аэродинамические средства нападения с "воздуха" и космоса.

Какой беспилотник применялся для удара?

Сперва была версия, что для удара по РЛС ударил БПЛА типа UJ-26 "Бобёр" или "Лютый" со сложным маршрутом, огибая секторы обзора РЛС противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ. Но потом появилась информация, что для удара ВСУ применяли британо-португальские беспилотники Tekever AR3. Они могли быть развёрнуты в непосредственной близости от станции, возможно, всего в нескольких километрах. Но не исключено, что они вылетели с Украины.

Маршрут в обход ПВО могли построить на базе данных беспилотного разведчика RQ-4 Global Hawk. На протяжении нескольких месяцев фокус внимания этих американских беспилотников был смещён как раз на Кубань, что показывают маршруты их постоянных полётов.

Вывод

Удар по станции в Армавире и попытка поразить ещё одну станцию в 25 километрах от Орска, может быть частью одной спецоперации по нанесению медийных ударов. Не исключено, что применение беспилотников британо-португальского производства — принципиальный момент, ведь именно Лондон считается "архитектором" многих терактов ГУР Украины: попытки высадки в Крым и иных провокаций, результат в которых не был достигнут.

Кстати, армавирская и орская станции — ближайшие к территории Незалежной.

также надо отметить, что в прошлом году году начальник штаба 15-й армии ВКС особого назначения генерал Анатолий Нестечук сказал, что РЛС типа "Воронеж" заработает и в Крыму.

Досье

РЛС "Воронеж” — это серия российских стационарных надгоризонтных радиолокационных станций большой дальности, предназначенных для обнаружения космических и аэродинамических объектов, включая баллистические и крылатые ракеты.

Семейство включает станции метрового ("Воронеж-М”), дециметрового ("Воронеж-ДМ”) и сантиметрового ("Воронеж-СМ”) диапазона волн. Эти станции обеспечивают высокую дальность обнаружения объектов и точность определения их параметров.