Украинские военные недовольны танками "Abrams"

Боевики ВСУ проклинают танки "Абрамс"

1:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные ВСУ раскритиковали американские танки Abrams в репортаже CNN.

Фото: marines.mil by Дэмиен Гутьеррес is licensed under public domain

Украинцы говорят, что у танка ряд слабых мест и недостатков, поставив под сомнение их полезность на фронте.

"Его брони на данный момент недостаточно. Она не защищает экипаж. Реально, сегодня это война дронов. Поэтому теперь, когда танк выкатывается, они всегда стараются его подбить", — сказал один из членов экипажа с позывным Джокер.

Его коллега отметил, что "Абрамсы" являются "мишенью номер один". Одна из проблем заключается в том, что эти танки поставляются на Украину без динамической защиты.

Экипаж продемонстрировал представителям CNN свои попытки установить на повреждённый танк активную броню. Для этого они использовали пластины с пластиковой взрывчаткой. Если в такую пластину попадёт снаряд, она детонирует и обеспечит защитный ответный взрыв.

Украинские военные разочарованы тем, что "Абрамсы" созданы для ведения войны в стиле НАТО, когда авиация и артиллерия подготавливают поле боя до того, как туда выйдут танки и пехота.

"У нас нет авиации и артиллерии. У нас есть только танк. И это проблема", — сказал Джокер.

После уничтожения нескольких танков "Абрамс" ВСУ получили приказ удалить их с фронта.