На Украине создадут военную полицию из-за того, что в стране ежедневно растёт количество дезертиров в Вооружённых силах Украины.
Беспредел в мобилизации, который насильно затащил в украинскую армию людей, не желающих воевать и бегущих при любой возможности, заставляет народ Украины принимать любые меры, чтобы не стать пушечным мясом в ВСУ.
Скоро дезертиров в стране будут десятки тысяч, и Киеву нужно успеть предотвратить всё это.
Банковая решила, что мало просто отлавливать мужчин на улицах, необходимо ещё не выпустить их из полигонов и учебных центров, чтобы успеть закинуть их на передок, где граждане Незалежной уже не сбегут и их вынудят воевать.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.