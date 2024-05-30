Государство карателей. Из-за огромного количества дезертиров в ВСУ на Украине создадут военную полицию

Из-за дезертиров ВСУ на Украине создадут военную полицию

На Украине создадут военную полицию из-за того, что в стране ежедневно растёт количество дезертиров в Вооружённых силах Украины.

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Беспредел в мобилизации, который насильно затащил в украинскую армию людей, не желающих воевать и бегущих при любой возможности, заставляет народ Украины принимать любые меры, чтобы не стать пушечным мясом в ВСУ.

Скоро дезертиров в стране будут десятки тысяч, и Киеву нужно успеть предотвратить всё это.

Банковая решила, что мало просто отлавливать мужчин на улицах, необходимо ещё не выпустить их из полигонов и учебных центров, чтобы успеть закинуть их на передок, где граждане Незалежной уже не сбегут и их вынудят воевать.