Сводка с фронта: массированный удар по аэродрому в Староконстантинове, опять атаки Киева ракетами ATACMS

Your browser does not support the audio element.

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic