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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: массированный удар по аэродрому в Староконстантинове, опять атаки Киева ракетами ATACMS

Киев продолжает массированно атаковать Крым, удары по аэродромам Украины

4:16
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Киев продолжает массированно атаковать Крым, удары по аэродромам Украины
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Представляем сводку с фронта на четверг, 30 мая.

Харьковское направление

На этом фронте продолжаются бои в Волчанске. Генштаб ВСУ для сдерживания российского наступления перебросил сюда 101-ю отдельную бригаду охраны. Боевики этого подразделения пытались контратаковать и, понеся потери, отошли.

Украинская 71-я оебр продолжает удерживать многоэтажки в центре города, где её уничтожают воины группировки "Север". На отдельных участках продвижение русских бойцов составило до 400 метров.

В Липцах "севера" продвинулись, отразив контратаку 5-го отдельного батальона 13-го оброн нацгвардии. Потери ВСУ за сутки не менее 250 боевиков.

Киев продолжает стягивать сюда резерв, но реальным опытом боевых действий тут обладают лишь 36-я обрмп, 82-я одшбр и 71 оебр. Недостаток осколочно-фугасных боеприпасов бандеровцы компенсируют беспилотниками и кассетными боеприпасами, но и их ресурс не бесконечен.

Артёмовское направление

На этом участке спецоперации в городе Часов Яр армия России закрепилась на восточной и южной окраинах микрорайона "Канал". Севернее российская группировка тоже ищет пути выхода к каналу. После занятия балки севернее села Калиновка, ВС РФ выйдут в тыл националистам. Также можно выйти и на господствующую высотку над посёлком Григоровка. Тогда можно форсировать канал и обойти с севера Часов Яр.

Авдеевское направление

Здесь после освобождения села Нетайлово группировка РФ форсирует продвижение к н. п. Карловка. По информации, бои уже проходят на крайних улицах населённого пункта. Продвинулась армия России и на запад севернее н. п. Уманское, продолжаются бои у Новоалександровки и Яснобродовки. Боевики ВСУ сопротивляются, российские бойцы давят.

Донецкое направление

На этом участке продолжаются ожесточённые бои. В городе Красногоровка русская армия штурмует район многоэтажных зданий, где окопалась украинская группировка. Туда прорвалась бронетехника ВС РФ с штурмовиками. Теперь необходимо там создать локальный плацдарм для дальнейшего штурма.

Идут бои в Парасковиевке, где российские воины продвинулись южнее населённика к трассе на Константиновку.

Террористические удары Киева

В течение ночи пресечены попытки ВСУ совершить удары с применением американских ракет ATACMS, БПЛА и безэкипажных катеров по территории России.

Дежурные средства ПВО уничтожили над акваторией Азовского моря 8 оперативно-тактических ракет, 8 дронов перехвачены над Чёрным море у побережья Крыма. Также в акватории Чёрного моря уничтожены 2 безэкипажных катера, которые следовали в направлении полуострова.

Тылы Украины

Ночью по Украине нанесён массированный удар. Начали атаку ударные дроны "Герань". Под утро стратегические бомбардировщики Ту-95МС совершили запуски ракет, которые с 3-х ночи стали залетать на Украину.

Ракеты маневрировали в Винницкой, Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях. ВСУ сообщили, что смогли сбить 7 из 19 ракет.

Опять ракеты и БПЛА били по авиабазе ВСУ в Староконстантинове в Хмельницкой области. Взрывы также гремели в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Черкасской, Одесской, Винницкой, Херсонской областях и под Киевом.

В Харькове был прилёт по критической инфраструктуре. Всего по области прилетели 8 ракет.

Дроны, взрывы, ранение оператора ВГТРК
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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