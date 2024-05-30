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"Элитные сдвальцы". Боевики ГУР Украины продолжают массово попадать в плен в Волчанске

Спецназ ГУР Украины продолжает попадать в плен в Волчанске

Силовые структуры

Военные Главного управления разведки Минобороны Украины продолжают попадать в плен на Харьковском направлении — в Волчанске.

Спецназ ГУР Украины продолжает попадать в плен в Волчанске
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Сначала боевики сходили "смело" пошуметь на приграничье РФ — в Белгородской области, однако сумели выйти. На Харьковщине удача от националистов отвернулась и теперь их ожидает лишь тюрьма.

Сейчас можно констатировать, что боевой путь этой "элиты спецназа" из "Братства", "Солнышка" и других нацформирований, заканчивается весьма позорно.

Да и вообще реальная эффективность подразделений ГУР имеет весьма завышенные ожидания.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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