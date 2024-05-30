Военные Главного управления разведки Минобороны Украины продолжают попадать в плен на Харьковском направлении — в Волчанске.
Сначала боевики сходили "смело" пошуметь на приграничье РФ — в Белгородской области, однако сумели выйти. На Харьковщине удача от националистов отвернулась и теперь их ожидает лишь тюрьма.
Сейчас можно констатировать, что боевой путь этой "элиты спецназа" из "Братства", "Солнышка" и других нацформирований, заканчивается весьма позорно.
Да и вообще реальная эффективность подразделений ГУР имеет весьма завышенные ожидания.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.