"Элитные сдвальцы". Боевики ГУР Украины продолжают массово попадать в плен в Волчанске

Спецназ ГУР Украины продолжает попадать в плен в Волчанске

Военные Главного управления разведки Минобороны Украины продолжают попадать в плен на Харьковском направлении — в Волчанске.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Сначала боевики сходили "смело" пошуметь на приграничье РФ — в Белгородской области, однако сумели выйти. На Харьковщине удача от националистов отвернулась и теперь их ожидает лишь тюрьма.

Сейчас можно констатировать, что боевой путь этой "элиты спецназа" из "Братства", "Солнышка" и других нацформирований, заканчивается весьма позорно.

Да и вообще реальная эффективность подразделений ГУР имеет весьма завышенные ожидания.