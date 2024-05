"Элитные сдвальцы". Боевики ГУР Украины продолжают массово попадать в плен в Волчанске

Военные Главного управления разведки Минобороны Украины продолжают попадать в плен на Харьковском направлении — в Волчанске.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license