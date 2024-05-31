Хвалёные американские танки Abrams оказались гораздо хуже, чем их разрекламировали.
Об этом сообщает издание The Telegraph.
Бронь машины недостаточно защищает экипаж танка от ударов, а сами "Абрамсы" становятся легкой мишенью для дронов армии России. В ВС РФ танки Abrams уже метко прозвали "пустыми консервными банками".
В основном, эта техника оснащается урановой "секретной" броней, но Пентагон предоставил Киеву модифицированные версии с броней Chobham — сплавом из стали и керамики, разработанным в Британии ещё в 60-х гг прошлого века. Это было сделано из-за опасений, что урановая броня попадёт в руки Кремля.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.