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Ракеты "Искандер" в Голосеевском районе Киева ночью уничтожили терминальные склады

Ракеты "Искандер" в Голосеевском районе Киева ночью ударили по складам

Силовые структуры

Сегодня, 31 мая под утро в Голосеевском районе Киева прозвучали взрывы.

Ракеты "Искандер" в Голосеевском районе Киева ночью ударили по складам
Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Около 05:00 по московскому времени российские ракеты "Искандер" ударили по военным объектам столицы Украины.

Сообщается, что уничтожены цеха по сборке беспилотных аппаратов и терминальные склады на правобережье. Также есть информация, что до российских ударов была объявлена воздушная тревога.

Также после ракетного удара в Харькове по заводу "Ниохим" и развлекательному комплексу "Дача" отмечается многократная детонация. На местах замечены крупные пожары.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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