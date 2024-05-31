Ракеты "Искандер" в Голосеевском районе Киева ночью уничтожили терминальные склады

Ракеты "Искандер" в Голосеевском районе Киева ночью ударили по складам

Сегодня, 31 мая под утро в Голосеевском районе Киева прозвучали взрывы.

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Около 05:00 по московскому времени российские ракеты "Искандер" ударили по военным объектам столицы Украины.

Сообщается, что уничтожены цеха по сборке беспилотных аппаратов и терминальные склады на правобережье. Также есть информация, что до российских ударов была объявлена воздушная тревога.

Также после ракетного удара в Харькове по заводу "Ниохим" и развлекательному комплексу "Дача" отмечается многократная детонация. На местах замечены крупные пожары.