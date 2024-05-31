Против русских оказалось неэффективно. США начали вывозить своё "супероружие" с Украины

Соединённые Штаты решили вывезти с Украины американские ракеты Excalibur.
Об этом сообщает издание Interia.
Как отметили в министерстве обороны США, данный тип оружия оказался совершенно неэффективен против российских войск — те нейтрализуют ракеты M982 Excalibur при помощи систем радиоэлектронной борьбы, подавляя сигналы GPS.
Для украинской армии это большая потеря, отмечает автор статьи.
Ракета M982 Excalibur калибра 155 мм предназначена для американских гаубиц M777. Один такой снаряд стоит $112 тыс. При этом простые более дешёвые снаряды намного лучше показывают себя в боевых действиях.
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