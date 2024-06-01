Киев в шоке. Армия России атаковала врага на новом участке фронта на Запорожском направлении

Армия РФ атаковала на новом участке фронта на Запорожском направлении

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия атаковала ВСУ на новом участке фронта на Запорожском направлении.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Произошло это к востоку и западу от села Нестерянка. Это на карте отметили уже и проукраинские ресурсы.

Наступление идёт к западу от посёлка Работино. Самое значительное движение заметно на западном фланге Нестерянки. На восточном продвижение поменьше, однако более широким фронтом.

При успешном наступлении на этом участке русская группировка может зайти в тыл противнику, также атака может развиваться в направлении Орехова — главного рубежа обороны националистов на Запорожском фронте.

Если учесть, что укроресурсы до последнего не признают успехов ВС РФ, на данный момент успехи российских бойцов могут быть уже более масштабными.