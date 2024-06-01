Российская армия атаковала ВСУ на новом участке фронта на Запорожском направлении.
Произошло это к востоку и западу от села Нестерянка. Это на карте отметили уже и проукраинские ресурсы.
Наступление идёт к западу от посёлка Работино. Самое значительное движение заметно на западном фланге Нестерянки. На восточном продвижение поменьше, однако более широким фронтом.
При успешном наступлении на этом участке русская группировка может зайти в тыл противнику, также атака может развиваться в направлении Орехова — главного рубежа обороны националистов на Запорожском фронте.
Если учесть, что укроресурсы до последнего не признают успехов ВС РФ, на данный момент успехи российских бойцов могут быть уже более масштабными.
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