Армия РФ ночью ударила по дислокации специалистов ВСУ, разрабатывавшие задания для БПЛА

Российские Вооружённые силы сегодня, 1 июня, ночью в ответ на попытки националистов ВСУ нанести ущерб объектам транспорта и энергетики РФ, нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины.
Об этом сообщает Министерство обороны России.
Ведомство отмечает, что данные объекты обеспечивали работу украинских предприятий ВПК. Помимо этого, уничтожены арсеналы хранения вооружения, поставленного Западом.
В Минобороны РФ также особо подчеркнули, что армия России ударила по месту, где находились технические специалисты, разрабатывавшие полётные задания для ударных дронов украинской армии.
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