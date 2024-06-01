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Армия РФ ночью ударила по дислокации специалистов ВСУ, разрабатывавшие задания для БПЛА

Армия РФ уничтожила специалистов ВСУ, разрабатывавшие полёты БПЛА

0:44
Силовые структуры

Российские Вооружённые силы сегодня, 1 июня, ночью в ответ на попытки националистов ВСУ нанести ущерб объектам транспорта и энергетики РФ, нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины.

Армия РФ уничтожила специалистов ВСУ, разрабатывавшие полёты БПЛА
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Ведомство отмечает, что данные объекты обеспечивали работу украинских предприятий ВПК. Помимо этого, уничтожены арсеналы хранения вооружения, поставленного Западом.

В Минобороны РФ также особо подчеркнули, что армия России ударила по месту, где находились технические специалисты, разрабатывавшие полётные задания для ударных дронов украинской армии.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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