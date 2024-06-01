120-я бригада территориальной обороны армии Украины проводит "доукомплектование подразделений личным составом".
А обучаются боевики непосредственно в Харьковской области.
Однако самое интересное не это. Оказывается эти националисты обещают "дать достойный отпор" российской армии и жителям региона, которые ждут прихода русских. А как известно, российскую армию там ждёт большинство местных граждан.
Становится интересно — как будет выглядеть "достойный отпор" местному населению, спрашивает издание "Украина.ру"? Можно только предполагать, что карательными действиями по отношению к простым гражданам.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.