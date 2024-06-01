Обыкновенный фашизм. Бригада ТрО объявила, что займётся карательными действиями в Харьковской области

ВСУ объявили, что займутся карательными действиями в Харьковской области

120-я бригада территориальной обороны армии Украины проводит "доукомплектование подразделений личным составом".

Фото: Dpsu.gov.ua by State Border Guard Service of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

А обучаются боевики непосредственно в Харьковской области.

Однако самое интересное не это. Оказывается эти националисты обещают "дать достойный отпор" российской армии и жителям региона, которые ждут прихода русских. А как известно, российскую армию там ждёт большинство местных граждан.

Становится интересно — как будет выглядеть "достойный отпор" местному населению, спрашивает издание "Украина.ру"? Можно только предполагать, что карательными действиями по отношению к простым гражданам.