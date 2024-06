Обыкновенный фашизм. Бригада ТрО объявила, что займётся карательными действиями в Харьковской области

120-я бригада территориальной обороны армии Украины проводит "доукомплектование подразделений личным составом".

Фото: Dpsu.gov.ua by State Border Guard Service of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International