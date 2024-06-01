На Харьковском направлении Вооружённые силы понесли катастрофические потери.
Как отмечают украинские ресурсы, за месяц (май) Киев там потерял столько же военной техники и личного состава ВСУ, сколько и в Артёмовской "мясорубке".
Telegram-канал "Легитимный" подчёркивает, что хотя Запад и передаёт Украине вооружение постоянно, однако при такой динамике боевых действий, запасы вооружения израсходуются с огромной скоростью.
Причем отмечается, что в украинских СМИ "тишина", а в Интернет попадает лишь 2 процента от всего, что происходит в зоне боевых действий. В день армия Украины на этом направлении теряет до 50 штук различной техники НАТО (САУ, танки, пушки, гаубицы, РСЗО, бронемашины, БМП, пикапы, грузовые машины обеспечения, прочий транспорт и т. п.).
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