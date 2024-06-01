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ВСУ под Харьковом за месяц потеряли столько же техники и пехоты, как и в мясорубке Артёмовска

На Харьковском направлении ВСУ потеряли рекордное количество техники и пехоты

Силовые структуры

На Харьковском направлении Вооружённые силы понесли катастрофические потери.

На Харьковском направлении ВСУ потеряли рекордное количество техники и пехоты
Фото: www.flickr.com by SFJZ13 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как отмечают украинские ресурсы, за месяц (май) Киев там потерял столько же военной техники и личного состава ВСУ, сколько и в Артёмовской "мясорубке".

Telegram-канал "Легитимный" подчёркивает, что хотя Запад и передаёт Украине вооружение постоянно, однако при такой динамике боевых действий, запасы вооружения израсходуются с огромной скоростью.

Причем отмечается, что в украинских СМИ "тишина", а в Интернет попадает лишь 2 процента от всего, что происходит в зоне боевых действий. В день армия Украины на этом направлении теряет до 50 штук различной техники НАТО (САУ, танки, пушки, гаубицы, РСЗО, бронемашины, БМП, пикапы, грузовые машины обеспечения, прочий транспорт и т. п.).

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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