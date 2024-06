ВСУ под Харьковом за месяц потеряли столько же техники и пехоты, как и в мясорубке Артёмовска

На Харьковском направлении Вооружённые силы понесли катастрофические потери.

Фото: www.flickr.com by SFJZ13 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic