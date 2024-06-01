"Отработка" западной помощи. Армия Украины пошла в контратаки в Волчанске и Липцах

ВСУ начали активные контратаки на Волчанском и Липчанском направлениях

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины начали активные контратаки на Харьковском направлении.

Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон is licensed under public domain

О контратаках националистов на Волчанском и Липчанском участках фронта сообщают военные корреспонденты.

Руководство Генштаба ВСУ перебросило на этот участок свои большие стратегические резервы. Правда, это фактически последний резерв, который остался у киевского режима.

ВСУ сейчас пытаются подавить группировку "Север". Разрешение на удары по приграничью от США получено и уже началось реализовываться, пишет военкор Александр Коц.

Киев уже два раза атаковал Белгородскую область РСЗО HIMARS. Каждый удар был в две волны. Первая наносилась осколочно фугасными реактивными снарядами. Вторая — кассетными.