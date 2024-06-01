Вооружённые силы Украины начали активные контратаки на Харьковском направлении.
О контратаках националистов на Волчанском и Липчанском участках фронта сообщают военные корреспонденты.
Руководство Генштаба ВСУ перебросило на этот участок свои большие стратегические резервы. Правда, это фактически последний резерв, который остался у киевского режима.
ВСУ сейчас пытаются подавить группировку "Север". Разрешение на удары по приграничью от США получено и уже началось реализовываться, пишет военкор Александр Коц.
Киев уже два раза атаковал Белгородскую область РСЗО HIMARS. Каждый удар был в две волны. Первая наносилась осколочно фугасными реактивными снарядами. Вторая — кассетными.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.