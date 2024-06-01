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ВСУ начали активные контратаки на Волчанском и Липчанском направлениях

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Силовые структуры

Вооружённые силы Украины начали активные контратаки на Харьковском направлении.

ВСУ начали активные контратаки на Волчанском и Липчанском направлениях
Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон is licensed under public domain

О контратаках националистов на Волчанском и Липчанском участках фронта сообщают военные корреспонденты.

Руководство Генштаба ВСУ перебросило на этот участок свои большие стратегические резервы. Правда, это фактически последний резерв, который остался у киевского режима.

ВСУ сейчас пытаются подавить группировку "Север". Разрешение на удары по приграничью от США получено и уже началось реализовываться, пишет военкор Александр Коц.

Киев уже два раза атаковал Белгородскую область РСЗО HIMARS. Каждый удар был в две волны. Первая наносилась осколочно фугасными реактивными снарядами. Вторая — кассетными.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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