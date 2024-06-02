Фейсом об тейбл. Россия имеет много неядерных вариантов ответа на эскалацию США на Украине

РФ обладает множеством неядерных вариантов ответа на эскалацию на Украине

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Разрешение бить по российской территории не сойдёт с рук "коллективному Западу".

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

Кремлю для ответа даже на надо будет развязывать масштабную войну с альянсом НАТО.

В этом убеждена старший научный сотрудник Центра Стимсона, колумнист журнала Foreign Policy Эмма Эшфорд.

"У РФ хватает вариантов для ассиметричного ответа без применения ядерного оружия. Действительно ли Запад хочет пойти по этому пути?" — спрашивает эксперт.

Уравнять силы ВС РФ и ВСУ за счёт отправки солдат НАТО и иных подобных решений не получится, уверена Эшфорд. Она подчёркивает, что такие меры только демонстрируют глупость политиков Запада.

Вашингтон и Брюссель постепенно меняют риторику относительно ударов по территории РФ в сторону эскалации. К примеру, Дания разрешила Киеву использовать для этих целей истребители F-16.