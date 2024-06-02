Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему стоит украсить сад арункусом?
Что нельзя делать во время выгула собаки: 3 частые ошибки
Слуцкая сообщила, что поехала бы на Олимпиаду на текущих условиях
В ГИБДД объяснили, почему дорожные камеры в темноте светятся красным и белым светом
Актёр Андрей Чернышов признался, что стал отцом
Фитнес-тренер Серегин рассказал, как выполнить упражнение "ваккум живота"
Рост продолжительности жизни в России увеличится к 2025 году
Почему кошка стала слишком много есть: 3 проблемы
Ольгу Бузову раскритиковали за выступление в Уфе под фонограмму и наряд
Фейсом об тейбл. Россия имеет много неядерных вариантов ответа на эскалацию США на Украине 

РФ обладает множеством неядерных вариантов ответа на эскалацию на Украине 

0:57
Силовые структуры

Разрешение бить по российской территории не сойдёт с рук "коллективному Западу".

РФ обладает множеством неядерных вариантов ответа на эскалацию на Украине 
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

Кремлю для ответа даже на надо будет развязывать масштабную войну с альянсом НАТО.

В этом убеждена старший научный сотрудник Центра Стимсона, колумнист журнала Foreign Policy Эмма Эшфорд.

"У РФ хватает вариантов для ассиметричного ответа без применения ядерного оружия. Действительно ли Запад хочет пойти по этому пути?" — спрашивает эксперт.

Уравнять силы ВС РФ и ВСУ за счёт отправки солдат НАТО и иных подобных решений не получится, уверена Эшфорд. Она подчёркивает, что такие меры только демонстрируют глупость политиков Запада.

Вашингтон и Брюссель постепенно меняют риторику относительно ударов по территории РФ в сторону эскалации. К примеру, Дания разрешила Киеву использовать для этих целей истребители F-16.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Тренер Татьяна Тарасова на инвалидной коляске прибыла проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.

Татьяна Тарасова на инвалидной коляске приехала проститься с Заворотнюк
Народные поверья: фиалка оказывает влияние на людей
Фиалка в доме: что происходит в таких жилищах согласно приметам
Простая мясная подлива: очень вкусно с макаронами, картошкой, рисом или гречкой
Какие овощи на дачном участке не любят яичную скорлупу
Текстовая трансляция матча финала Кубок России "Балтика" — "Зенит" Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Как побороть фитофтороз и мучнистую росу с помощью йода
Тлю на розах побеждаем просто: обработайте растения этим простым средством
5 причин выращивать мяту перечную на своем дачном участке
5 причин выращивать мяту перечную на своем дачном участке
Последние материалы
Что нельзя делать во время выгула собаки: 3 частые ошибки
Слуцкая сообщила, что поехала бы на Олимпиаду на текущих условиях
В ГИБДД объяснили, почему дорожные камеры в темноте светятся красным и белым светом
Актёр Андрей Чернышов признался, что стал отцом
Фитнес-тренер Серегин рассказал, как выполнить упражнение "ваккум живота"
Рост продолжительности жизни в России увеличится к 2025 году
Почему кошка стала слишком много есть: 3 проблемы
Ольгу Бузову раскритиковали за выступление в Уфе под фонограмму и наряд
В Чехове появился жилой слон
Уайт: Для нас будет честью, если турнир UFC в РФ посетит Владимир Путин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников