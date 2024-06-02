Разрешение бить по российской территории не сойдёт с рук "коллективному Западу".
Кремлю для ответа даже на надо будет развязывать масштабную войну с альянсом НАТО.
В этом убеждена старший научный сотрудник Центра Стимсона, колумнист журнала Foreign Policy Эмма Эшфорд.
"У РФ хватает вариантов для ассиметричного ответа без применения ядерного оружия. Действительно ли Запад хочет пойти по этому пути?" — спрашивает эксперт.
Уравнять силы ВС РФ и ВСУ за счёт отправки солдат НАТО и иных подобных решений не получится, уверена Эшфорд. Она подчёркивает, что такие меры только демонстрируют глупость политиков Запада.
Вашингтон и Брюссель постепенно меняют риторику относительно ударов по территории РФ в сторону эскалации. К примеру, Дания разрешила Киеву использовать для этих целей истребители F-16.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.