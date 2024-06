Необученное "мясо". Подготовка ВСУ в учебных центрах Украины — это "полная чушь"

Your browser does not support the audio element.

Подготовка боевиков для Вооружённых сил Украины в учебных центрах страны — это "полная чушь".

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license