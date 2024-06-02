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Необученное "мясо". Подготовка ВСУ в учебных центрах Украины — это "полная чушь"

Подготовка ВСУ в украинских учебных центрах "полная ерунда"

1:05
Силовые структуры

Подготовка боевиков для Вооружённых сил Украины в учебных центрах страны — это "полная чушь".

Подготовка ВСУ в украинских учебных центрах "полная ерунда"
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Об этом сообщает издание Washington Post.

Командование украинской армии готовится к приезду большинства новых военнослужащих с отвратительной подготовкой, отмечает автор статьи, подчёркивая, что бывали случаи, когда солдаты ВСУ после "обучения" не умели разбирать оружие и даже стрелять.

Главком армии Украины Александр Сырский бросил в бой людей, раньше занимавшихся охраной торговых центров в тылу. В "учебках" почти нет боеприпасов, потому что их экономят для войск на поле боя.

Все хорошие солдаты уже давно разобраны другими бригадами, и сейчас командиры выбирают из, хромых, косых, больных, говорят в армии Незалежной.

"Если произойдёт прорыв под Часовым Яром, и мы получим новую пехоту, которая не знает элементарных вещей, они будут отправлены туда, чтобы просто умереть", — рассказал один из командиров ВСУ.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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