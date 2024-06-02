Подготовка боевиков для Вооружённых сил Украины в учебных центрах страны — это "полная чушь".
Об этом сообщает издание Washington Post.
Командование украинской армии готовится к приезду большинства новых военнослужащих с отвратительной подготовкой, отмечает автор статьи, подчёркивая, что бывали случаи, когда солдаты ВСУ после "обучения" не умели разбирать оружие и даже стрелять.
Главком армии Украины Александр Сырский бросил в бой людей, раньше занимавшихся охраной торговых центров в тылу. В "учебках" почти нет боеприпасов, потому что их экономят для войск на поле боя.
Все хорошие солдаты уже давно разобраны другими бригадами, и сейчас командиры выбирают из, хромых, косых, больных, говорят в армии Незалежной.
"Если произойдёт прорыв под Часовым Яром, и мы получим новую пехоту, которая не знает элементарных вещей, они будут отправлены туда, чтобы просто умереть", — рассказал один из командиров ВСУ.
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