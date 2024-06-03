Лётчик Липовой рассказал, что особой опасности удары ВСУ в черноморском регионе не представляют

Герой России Липовой: черноморский регион обладает надёжной ПВО

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Герой Российской Федерации, лётчик Сергей Липовой считает, что курортный сезон в России не будет сорван из-за атак ВСУ, о степени опасности украинских атак в черноморском регионе военный специалист рассказал агентству NewsInfo.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Department of Defense. American Forces Information Service. Defense Visual Information Center is licensed under This media file is in the public domain

Запад ужесточает свою позицию и снимает запрет на удары по территории России, что может привести к более активным атакам со стороны Украины. В ближайшее время на Украину начнут поступать истребители F-16, и пилотам, управляющим ракетами «воздух-земля» и планирующими бомбами, предоставят больше свободы действий.

Кроме того, Швеция передала Украине два борта дальней радиолокационной разведки Saab 340B, а Франция и Британия — крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG.

Курортный сезон начинается, и происходит усиление атак ВСУ на Черноморское побережье, включая Крым, Новороссийск и Геленджик. Недавно на Кубани была отражена очередная массированная атака, в ходе которой были уничтожены пять противокорабельных ракет и 29 беспилотников.

Касательно степени опасности атак ВСУ он сказал следующее:

"Чем хуже у ВСУ положение на фронтах, тем больше они стараются нанести ущерб нашим гражданским инфраструктурам, в том числе и курортным зонам и городам. Идёт полемика о том, что Киев выпросил очередную партию дальнобойного оружия и старается его применить, но не в зоне СВО, а по незащищённым гражданским объектам. И случаи попыток ударить по курортной зоне Черноморского побережья, в том числе и Азовского, повторяются", — отметил Сергей Липовой.

Также он отметил наличие серьёзной системы ПВО в регионе черноморского побережья.

"Средства ПВО ежесуточно сбивают десятки дронов и ракет. И выдержали массированную атаку на побережье и дронов, и ATACMS. Подразделения ПВО нейтрализуют попытки ВСУ сорвать начало курортного сезона, и у наших военных это очень хорошо получается. Тревожное состояние вполне нормально, но подразделения ПВО делают всё возможное совместно с Черноморским флотом, чтобы курортный сезон ничто не омрачало", — успокоил военный лётчик.

Он отметил, что киевский режим в основном нацеливается на стратегические объекты, такие как аэродромы, военные базы и Крымский мост. Однако все эти попытки обычно заканчиваются неудачей, поскольку системы противовоздушной обороны успешно их нейтрализуют.

Сергей Липовой уверен, что курортный сезон не будет сорван, так как российские военные надёжно защищают небо и акваторию от дронов и диверсионных групп.

Также он прокомментировал дискуссию на Западе относительно возможности бить западным оружием вглубь территории России.

"Это политическое словоблудие, никакого разрешения нет. Киевский режим давно применяет весь арсенал, который попадает в руки ВСУ. "Разрешим, не разрешим" — это просто игра в демократию перед западной общественностью. На самом деле Киев уже давно пересёк те линии, и нет такого запрета, который бы он нарушил. Как только поступает новая партия вооружения, киевский режим тут же начинает его активно применять, чтобы выпросить очередную партию боеприпасов. И нелегитимный клоун ездит по Европе, выпрашивая хотя бы единичные виды вооружения, что ещё раз говорит об агонии. И они готовы на всё, чтобы её продлить", — заключил Липовой.

Таким образом, курортный сезон не находится под угрозой, а западные кураторы Украины заинтересованы не в запугивании населения, а в поражении военных объектов.