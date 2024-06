Лётчик Липовой рассказал, что особой опасности удары ВСУ в черноморском регионе не представляют

Your browser does not support the audio element.

Герой Российской Федерации, лётчик Сергей Липовой считает, что курортный сезон в России не будет сорван из-за атак ВСУ, о степени опасности украинских атак в черноморском регионе военный специалист рассказал агентству NewsInfo.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Department of Defense. American Forces Information Service. Defense Visual Information Center is licensed under This media file is in the public domain