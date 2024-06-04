Щедрость Запада не безгранична. Украине никогда не "перебомбить" Россию

Украинской армии не "перебомбить" российскую

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины не получат паритета с российской армией в планирующих бомбах.

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Об этом сообщает издание Forbes.

Хотя украинская армия пытается приспосабливать самолёты под бомбардировщики, их союзники с Запада просто не поставят им необходимого количества снарядов.

Вооружённые силы РФ "перебомбили" украинскую армию не потому, что у Москвы больше истребителей, а потому, что в России производят гораздо больше авиабомб, отмечают авторы.

По всей вероятности, в западной прессе решили, что пора начинать разбираться в тонкостях военного дела.