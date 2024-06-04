Вооружённые силы Украины не получат паритета с российской армией в планирующих бомбах.
Об этом сообщает издание Forbes.
Хотя украинская армия пытается приспосабливать самолёты под бомбардировщики, их союзники с Запада просто не поставят им необходимого количества снарядов.
Вооружённые силы РФ "перебомбили" украинскую армию не потому, что у Москвы больше истребителей, а потому, что в России производят гораздо больше авиабомб, отмечают авторы.
По всей вероятности, в западной прессе решили, что пора начинать разбираться в тонкостях военного дела.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?