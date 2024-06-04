Сводка с фронта: Киев собирает резервы в Славянске, наступление ВС РФ под Харьковом

Украинские войска на всех направлениях безуспешно контратакуют

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Представляем сводку с фронта на вторник, 4 июня.

Харьковское направление

Украинская армия тут отчаянно пытается контратаковать, пытаясь перехватить инициативу, переломив ситуацию. Попытки эти безуспешны. Несмотря на перевес ВСУ в "штыках", русские бойцы продвинулись в восточной части Волчанска в частном секторе и выбивают бандеровцев из многоэтажный домов. Бои очень тяжёлые и интенсивные.

Такая же ситуация и в селе Липцы, но и там у армии РФ есть продвижение южнее населённого пункта Глубокое.

Авдеевское направление

На этом участке вокруг Уманского и Нетайлово российская группировка расширяет зону контроля, охватывая село Яснобродовка в клещи. Пока непонятно, будут ли ВСУ ждать окружения или отступят. С мест сообщается, что русские бойцы продвинулись в н. п. Сокол. По некоторой информации, армия РФ прорвалась в центр.

Интенсивные бои и на подходах к селу Новоалександровка, вплоть до Калиново. Освобождение всех названных населёнников даст возможность русским воинам двинуться к Красноармейску — важнейшему логистическому узлу украинской армии на Донбассе.

Донецкое направление

На этом фронте российская армия зачищает украинские позиции на востоке и в центре города Красногоровка. Тут преимущество на стороне ВС РФ, несмотря на отчаянные попытки ВСУ сопротивляться. На западных флангах Парасковеевки украинская группировка удерживает последние огневые точки. Русские бойцы на юге продвинулись до окраин Константиновки.

После освобождения села Парасковиевка можно будет штурмовать Константиновку двумя направлениями. А после взятия под контроль дороги на Угледар, русские ещё больше создали проблем у гарнизона ВСУ в Константиновке. Кстати, Угледар, наверняка, станет здесь следующей тактической целью. В посёлках Победа, Георгиевка и Невельское пока без перемен.

Фланги Артёмовска

На этом направлении российская армия заняла центр Калиновки, что находится над микрорайоном "Канал" в Часове Яре. ВС РФ закрепились там на канале "Северский Донец — Донбасс". Это создало хороший плацдарм для обстрела бандеровцев в северной части города. Но ситуация остаётся сложной, армия Украины постоянно контратакует, прибыли подразделения с HIMARS, вдобавок к артиллерии и БПЛА. Российские воины действуют при поддержке артиллерии, авиации и ТОС.

Северское направление

На этом участке СВО продолжаются позиционные бои. Киев собирает резервы в Славянске, чтобы начать атаки Белогоровки, чтобы вынудить российские войска оттянуть туда часть сил.

Купянское направление

Здесь продолжаются тяжёлые бои по периметру посёлка Стельмаховка. Армия России постепенно подбирается к посёлку, однако до окраин ещё надо пройти. Есть продвижение севернее пос. Новоегоровка. Успех тут может помочь русским бойцам развить его и на других участках этого фронта.

Тылы Украины

Ракетные комплексы ЧФ РФ "Бастион" нанесли удар по Украине. Все цели поражены, сообщает МО России.

"Результаты объективного контроля подтвердили точное поражение назначенных целей", — отметило ведомство.

Личный состав ВС РФ получил от разведданные с координатами и выдвинулся в район для нанесения ударов. Были развернуты установки "Бастиона" и запущены ракеты. Целей было много — все они поражены.