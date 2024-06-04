Российские войска нанесли удар по автопарку в Днепропетровске

Как сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья, российские войска нанесли удар по автопарку Национальной гвардии Украины в Днепропетровске.
По словам местных жителей, после атаки виден большой столб дыма.
Кроме того, информатор добавил, что оцепление в нескольких кварталах города осуществляют сотрудники СБУ и военные. В то же время о каких-либо жертвах среди мирного населения не сообщается. Высокоточные удары ВКС России, а также с объектов морского базирования не приводят к гибели гражданского населения.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?