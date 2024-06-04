Российские войска нанесли удар по автопарку в Днепропетровске

ВКС нанесли высокоточный удар по автопарку и бронетехнике ВСУ в Днепропетровске

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Как сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья, российские войска нанесли удар по автопарку Национальной гвардии Украины в Днепропетровске.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам местных жителей, после атаки виден большой столб дыма.

Кроме того, информатор добавил, что оцепление в нескольких кварталах города осуществляют сотрудники СБУ и военные. В то же время о каких-либо жертвах среди мирного населения не сообщается. Высокоточные удары ВКС России, а также с объектов морского базирования не приводят к гибели гражданского населения.