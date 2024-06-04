На Украине на данный момент действуют 92 ДРГ — диверсионно-разведывательных групп.
14 из них — из Соединённых Штатов. Тут и генералы, и офицеры, которые планируют фактические террористические операции против РФ, заявил в Вене глава делегации России на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
В интервью "Известиям" он подчеркнул, что наёмники из-за рубежа сейчас очень активно уничтожаются в зоне СВО.
"Недавно российские войска очень эффективно действовали в районе Яворовского полигона, попали точно в бункеры. Там трупы увозили на вертолётах в Польшу, в госпитали — до 300 человек, разрушена инфраструктура. Как бы наёмники ни прятались, "Кинжал" их настигнет вездеи", — подытожил Гаврилов.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?