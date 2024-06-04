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"Кинжал" везде их найдёт". Что ждёт иностранных диверсантов на Украине

Иностранные диверсанты на Украине будут уничтожены в любой точке

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Силовые структуры

На Украине на данный момент действуют 92 ДРГ — диверсионно-разведывательных групп.

Иностранные диверсанты на Украине будут уничтожены в любой точке
Фото: dvidshub.net by Gertrud Zach is licensed under public domain in the United States

14 из них — из Соединённых Штатов. Тут и генералы, и офицеры, которые планируют фактические террористические операции против РФ, заявил в Вене глава делегации России на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

В интервью "Известиям" он подчеркнул, что наёмники из-за рубежа сейчас очень активно уничтожаются в зоне СВО.

"Недавно российские войска очень эффективно действовали в районе Яворовского полигона, попали точно в бункеры. Там трупы увозили на вертолётах в Польшу, в госпитали — до 300 человек, разрушена инфраструктура. Как бы наёмники ни прятались, "Кинжал" их настигнет вездеи", — подытожил Гаврилов.

Удар ракеты Х 47 или Х 47м2 ГРК Кинжал по наемникам и инструкторам НАТО на Яворовском полигоне
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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