Шестая казачья лисичанская бригада Платова уничтожает противника с неба.
На видео пример того как казаки бьют по укрытиям неприятеля в посёлке Спорное. Ежедневно уничтожается более 10 врагов. Атаки совершают с помощью дронов. Подлёт, прицеливание, сброс. И так множество раз.
А ещё казакам в атаках помогает авиация. Эпизод такой слаженной работы — эффектные удары 250-килограммовыми бомбами по вражеским позициям.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?