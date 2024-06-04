Появилось видео работы Шестой казачьей лисичанской бригады Платова с неба

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Шестая казачья лисичанская бригада Платова уничтожает противника с неба.

Фото: Own work low-res version of https://www.ngphoto.biz/product/hermes-450-900/ by Nehemia Gershuni-Aylho is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На видео пример того как казаки бьют по укрытиям неприятеля в посёлке Спорное. Ежедневно уничтожается более 10 врагов. Атаки совершают с помощью дронов. Подлёт, прицеливание, сброс. И так множество раз.

А ещё казакам в атаках помогает авиация. Эпизод такой слаженной работы — эффектные удары 250-килограммовыми бомбами по вражеским позициям.