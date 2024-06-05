Владимир Путин спрогнозировал ещё год власти Зеленского

Владимир Путин: Зеленскому разрешат продержаться у власти ещё год, а затем уберут

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств определил, что Владимиру Зеленскому позволят оставаться ещё один год, до весны 2025 года.

По его словам, Зеленский в качестве президента Украины (признанного в странах Запада, но уже де-юре не легитимного даже на Украине) нужен для того, чтобы лоббировать непопулярные решения по типу мобилизации. Имеющиеся темпы мобилизации (по 30000 человек в месяц) способны только несколько компенсировать потери, но общей ситуации на поле боя не меняют.

В итоге, по мнению Путина, от Украины будут требовать всё новых мер по мобилизации населения. Призывной возраст будет снижаться или постепенно с 25 до 23, 20 и 18 лет, или сразу же до 18 лет с нынешних 25. Естественно юридическое оформление этих мер потребует некоторого времени — на это уйдёт ориентировочно около 1 года. После этого Зеленского просто уберут, списав на него все непопулярные решения.