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Владимир Путин спрогнозировал ещё год власти Зеленского

Владимир Путин: Зеленскому разрешат продержаться у власти ещё год, а затем уберут

1:10
Силовые структуры » Военные новости

Президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств определил, что Владимиру Зеленскому позволят оставаться ещё один год, до весны 2025 года.

По его словам, Зеленский в качестве президента Украины (признанного в странах Запада, но уже де-юре не легитимного даже на Украине) нужен для того, чтобы лоббировать непопулярные решения по типу мобилизации. Имеющиеся темпы мобилизации (по 30000 человек в месяц) способны только несколько компенсировать потери, но общей ситуации на поле боя не меняют.

В итоге, по мнению Путина, от Украины будут требовать всё новых мер по мобилизации населения. Призывной возраст будет снижаться или постепенно с 25 до 23, 20 и 18 лет, или сразу же до 18 лет с нынешних 25. Естественно юридическое оформление этих мер потребует некоторого времени — на это уйдёт ориентировочно около 1 года. После этого Зеленского просто уберут, списав на него все непопулярные решения. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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