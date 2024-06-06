Дмитрий Медведев прокомментировал предложение Путина об отправке оружия врагам США

Дмитрий Медведев пожелал "сгореть в аду" всем врагам России

1:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Дмитрий Медведев в своём telegram-канале опубликовал пост, в котором проанализировал решение Владимира Путина отправить вооружение противникам США.

Фото: government.ru by Dmitry Astakhov is licensed under Attribution 4.0

"Это весьма существенное изменение нашей внешней политики".

Медведев считает, что теперь все враги США вне зависимости от их идеологии и дипломатического статуса являются потенциальными союзниками России.

"Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц. Эти лица или регионы намеренно не названы, но ими могут быть все, кто считает Пиндостан со товарищи своими врагами. Вне зависимости от их политических убеждений и международного признания.

Их враг США, значит, нам они — друзья".

Дмитрий Медведев пожелал, чтобы использование российского вооружения против США было максимально эффективным и принесло большую пользу России.

"И пусть применение российских вооружений не названными пока "регионами" будет максимально разрушительным для их и наших противников. И пусть горят в адском пламени "чувствительные объекты государств, поставляющих оружие Киеву". Горят вместе с теми, кто управляет ими.

А мы будем радоваться их успешным ударам нашим оружием по нашим общим врагам!"

Касательно регионов, куда может быть поставлено российское оружие, чёткой определённости нет, но речь, возможно, идёт о йеменских хуситах, которые напрямую ведут боевые действия с США.