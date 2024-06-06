Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Купюры 5 и 10 рублей вернутся в оборот
Чем подкормить кабачки для избавления от вершинной гнили?
Алексей Маклаков признался, что играет в компьютерные игры, когда у него есть стресс
На съёмках "Обыкновенного чуда" Абдулов не смог вытянуть Симонову из зыбучих песков
Неожиданные факторы ранней седины: что говорят британские эксперты
Футболист Чернов уверен, что Промес мог бы очень помочь "Спартаку", будь он в команде
Врач Завалюк: кариес может быть причиной неправильного прикуса у взрослых
Депутаты Госдумы решили "дать бой" системе ЕГЭ
Советы трихолога: как долго применять средства от выпадения волос
Потеряли всё прошлогоднее. Командиры ВСУ превращают Часов Яр в очередную "фортецю"

В ВСУ заявили, что русские уже забрали больше, чем Киев отбил в "контрнаступе".

Силовые структуры

Командование ВСУ превращает Часов Яр в очередную "фортецю".

В ВСУ заявили, что русские уже забрали больше, чем Киев отбил в "контрнаступе".
Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard is licensed under Public Domain

Об этом заявил боевик теробороны ВСУ Даниил Гончаренко.

"Вообще не понимаю, как мы снова докатились до следующей "фортеци" (крепости) У нас была "фортеця" Северодонецк, "фортеця" Артёмовск, Марьинка, Авдеевка, и сейчас у нас будет "фортеця" Часов Яр", — в эфире "5 канала" рассказал солдат 243-го батальона 241-й бригады территориальной обороны.

По его словам, Киев не жалеет жизни пацанов за какой-то клочок непонятного города, который уже превратился в руины. Когда был "контрнаступ" в прошлом году, то Генштаб ВСУ также клал огромное количество украинцев тоже "ни за что", заявил боевик.

Он возмущается, что русские уже забрали больше территорий, чем армия Украины отбила в "контрнаступе".

Командование ВСУ превращает Часов Яр в очередную "фортецю"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Власти признали ошибкой льготную ипотеку: "Люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки"

Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.

Депутат Аксаков признал ошибочной программу господдержки льготной ипотеки
Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период
Несколько вещей, которых больше всего боятся домашние кошки
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев На Харьковском направлении ВСУ будут лезть из кожи Дмитрий Плотников Предполагаемый список стран и сил, которым Путин может поставить оружие Любовь Степушова
Клубничное варенье без варки: полностью сохраняет вкус, цвет и аромат свежих ягод
Муравьёв с пионов прогоните быстро: вот какие народные методы помогут
Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения
Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения
Последние материалы
"Сбербанк" увеличит на 1,5% ставку по розничной ипотеке
Суд арестовал нервного москвича, палившего по птицам
Французские ученые проникли в сны человека
Певица Наталья Подольская обратилась к сыну в день рождения мальчика
Шарики с орехами пекан: вкусный десерт
Названы 5 способов сделать машину незаметной для ГИБДД в сезон отпусков
Почему стоит посадить немезию и катарантус
Кинологи назвали 5 признаков, которые говорят о том, что собака видит в вас хозяина
"Союзмультфильм" и Сергей Лукьяненко разрабатывают вселенную русских супергероев
Сибур и MGC Group договорились о развитии производства полимеров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников