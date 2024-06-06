Потеряли всё прошлогоднее. Командиры ВСУ превращают Часов Яр в очередную "фортецю"

Командование ВСУ превращает Часов Яр в очередную "фортецю".
Об этом заявил боевик теробороны ВСУ Даниил Гончаренко.
"Вообще не понимаю, как мы снова докатились до следующей "фортеци" (крепости) У нас была "фортеця" Северодонецк, "фортеця" Артёмовск, Марьинка, Авдеевка, и сейчас у нас будет "фортеця" Часов Яр", — в эфире "5 канала" рассказал солдат 243-го батальона 241-й бригады территориальной обороны.
По его словам, Киев не жалеет жизни пацанов за какой-то клочок непонятного города, который уже превратился в руины. Когда был "контрнаступ" в прошлом году, то Генштаб ВСУ также клал огромное количество украинцев тоже "ни за что", заявил боевик.
Он возмущается, что русские уже забрали больше территорий, чем армия Украины отбила в "контрнаступе".
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