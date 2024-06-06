Потеряли всё прошлогоднее. Командиры ВСУ превращают Часов Яр в очередную "фортецю"

В ВСУ заявили, что русские уже забрали больше, чем Киев отбил в "контрнаступе".

Командование ВСУ превращает Часов Яр в очередную "фортецю".

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard is licensed under Public Domain

Об этом заявил боевик теробороны ВСУ Даниил Гончаренко.

"Вообще не понимаю, как мы снова докатились до следующей "фортеци" (крепости) У нас была "фортеця" Северодонецк, "фортеця" Артёмовск, Марьинка, Авдеевка, и сейчас у нас будет "фортеця" Часов Яр", — в эфире "5 канала" рассказал солдат 243-го батальона 241-й бригады территориальной обороны.

По его словам, Киев не жалеет жизни пацанов за какой-то клочок непонятного города, который уже превратился в руины. Когда был "контрнаступ" в прошлом году, то Генштаб ВСУ также клал огромное количество украинцев тоже "ни за что", заявил боевик.

Он возмущается, что русские уже забрали больше территорий, чем армия Украины отбила в "контрнаступе".

Командование ВСУ превращает Часов Яр в очередную "фортецю"