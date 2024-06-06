Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
На Харьковском направлении Киев придумал хитрый план, но Россия сорвёт его по-своему

На Харьковском направлении ВСу будут лезть из кожи

Силовые структуры » Военные новости

ВСУ сегодня делают всё, чтобы остановить российское наступление на Харьковском фронте.

На Харьковском направлении ВСу будут лезть из кожи
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

К осени националисты рассчитывают добиться стабилизации фронта, продолжая накапливать резервы. После этого Генштаб Украины попытается организовать новый "контрнаступ" получив "стимулирующий пендаль" от США, а также благодаря насильственной мобилизации и поставкам оружия с Запада.

У Банковой пока эти планы не очень-то получаются. Однако это не повод успокаиваться русским воинам, и надо понимать, что западные "бешеные ястребы" продолжат подливать в огонь керосина.

Двойной план Киева

Итак, под Харьковом подтянуты мощные резервы с других направлений, сформированы более-менее боеспособные ударные группировки. Этим кулаком враг пытается атаковать российскую армию в Волчанске и в районе Липцов.

Армия Украины пытается добиться тактического успеха: возвратить большую часть Волчанска, а после этого громко объявить о победе. И ВСУ очень желательно сделать эту перемогу до "мирной конференции" в Швейцарии. Мол, "вот, США дали нам чуть оружия и мы завсегда!".

Но в ВСУ понимают, что они очень скоро столкнутся с более страшной проблемой. Пока их подразделения воюют на Харьковском фронте — там, где они нужнее (Артёмовское направление) происходит катастрофа для Киева.

Наш ответ

Конечно, России выгодно, чтобы под Волчанском боевые действия растянулись на пару месяцев. Пока огромная сила ВСУ воюет под Харьковом, в Донбассе русским, конечно, легче. И значит, ВС РФ там проще решать главную задачу по освобождению Донбасса.

Командование националистов это понимает, поэтому пытается ускорить процесс наступления под Харьковом путём массированных мясных атак. Генштаб ВСУ полагает, что как только ВСУ добьются хоть какого-то значимого успеха под Волчанском, то подразделения можно будет поставить в оборону, а часть перекинуть обратно — туда, где они сейчас нужнее.

Задача российской армии — не дать Киеву этого сделать.

Для достижения этой цели российским войскам или необходимо усилить группировку, участвующей в боях за Волчанск и Липцы, или активизироваться на рубеже у Золочева или в Сумской области. Словом, надо сделать всё, чтобы те силы, которые украинское командование накопили на Харьковском направлении, оттуда и носа не высовывали.

Да, в Харьковской области темп российского продвижения несколько снизился. Но то, как сильно улучшились дела на других направлениях — это факт, внушающий надежду. Получается, что в этом плане русская армия всё делает верно.

Обнулять дроноводов

Ну и, разумеется, надо обнулять беспилотные силы Киева. Например, на критически важных участках, где у бандеровцев есть немало таких подразделений, ВСУ за сутки могут применять сотни БПЛА. Это весьма ограничивает наступление армии РФ.

"Необходимы серьёзные мероприятия по организации защиты от ударов дронов (сетки, системы РЭБ и детекторы) и их уничтожения (тактическая ПВО, дробовики и сетки, которые выстреливаются с квадрокоптеров, мощные подавители и дроны-камикадзе для атаки на вражеские дроны)", — отмечает военный обозреватель Борис Рожин.

Вывод

Очень надеемся, что летняя кампания даст плоды. Лето может и не принесёт развала всего фронта, но теснить бандеровцев мы продолжим. Скорее всего, враг потеряет существенную часть западной части Донбасса. Наверняка будет освобождён Часов Яр, будет развиваться наступление от Очеретино и в районе посёлка Карловка.

Много будет зависеть от успехов на Угледарском направлении. Если неонацисты потеряют Константиновку и будут отрезана трасса на Угледар, у них поплывет весь участок на юге ДНР. Т последствия этого "плавуна" будут весьма серьезными...

Ракеты Искандер и Торнадо С снесли батальон Птахи Мадяра на базе Дачное города Змиев под Харьковом
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Новости Все >
"АльфаСтрахование" заплатит пострадавшим в ДТП с трамваями в Кемерово
Суд оштрафовал "Кинопоиск" за ЛГБТ*-пропаганду
Эксперты ответили, чем отличается уличная кошка от породистой
Терапевт Ораева: в жару лучше пить кефир, чем молочные коктейли
Китайцам разрешили посещать Россию без виз
Автоюрист Лобунец объяснила, почему в ДТП иногда виноват сам пострадавший
Яблочный брауни похож на мини-шарлотку
Какие косметические процедуры стоит избегать перед отпуском
Что ещё можно посадить в июне?
Опровергнуто влияние "синего света" экранов гаджетов на скорость засыпания
Популярное
Власти признали ошибкой льготную ипотеку: "Люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки"

Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.

Депутат Аксаков признал ошибочной программу господдержки льготной ипотеки
Эксперты назвали вещи, которых больше всего боятся кошки
Несколько вещей, которых больше всего боятся домашние кошки
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Предостережение Путина передать дальнобойные ракеты — сигнал Западу Дмитрий Плотников Предполагаемый список стран и сил, которым Путин может поставить оружие Любовь Степушова
Клубничное варенье без варки: полностью сохраняет вкус, цвет и аромат свежих ягод
Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения
Муравьёв с пионов прогоните быстро: вот какие народные методы помогут
Муравьёв с пионов прогоните быстро: вот какие народные методы помогут
Последние материалы
Яблочный брауни похож на мини-шарлотку
Какие косметические процедуры стоит избегать перед отпуском
Что ещё можно посадить в июне?
Опровергнуто влияние "синего света" экранов гаджетов на скорость засыпания
Сергей Собянин поблагодарил Запад за санкции
Экс-участнице "Битвы экстрасенсов" стало плохо во время допроса
Банки.ру: каско и личное страхование помогут снизить ставку по автокредиту
Астрономы открыли самое мощное магнитное поле во Вселенной
Ольга Будина заявила, что необходимо снимать фильмы о героях СВО
Врач-диетолог Джоффре: скрытый сахар препятствует похудению
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников