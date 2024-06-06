На Харьковском направлении Киев придумал хитрый план, но Россия сорвёт его по-своему

На Харьковском направлении ВСу будут лезть из кожи

ВСУ сегодня делают всё, чтобы остановить российское наступление на Харьковском фронте.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

К осени националисты рассчитывают добиться стабилизации фронта, продолжая накапливать резервы. После этого Генштаб Украины попытается организовать новый "контрнаступ" получив "стимулирующий пендаль" от США, а также благодаря насильственной мобилизации и поставкам оружия с Запада.

У Банковой пока эти планы не очень-то получаются. Однако это не повод успокаиваться русским воинам, и надо понимать, что западные "бешеные ястребы" продолжат подливать в огонь керосина.

Двойной план Киева

Итак, под Харьковом подтянуты мощные резервы с других направлений, сформированы более-менее боеспособные ударные группировки. Этим кулаком враг пытается атаковать российскую армию в Волчанске и в районе Липцов.

Армия Украины пытается добиться тактического успеха: возвратить большую часть Волчанска, а после этого громко объявить о победе. И ВСУ очень желательно сделать эту перемогу до "мирной конференции" в Швейцарии. Мол, "вот, США дали нам чуть оружия и мы завсегда!".

Но в ВСУ понимают, что они очень скоро столкнутся с более страшной проблемой. Пока их подразделения воюют на Харьковском фронте — там, где они нужнее (Артёмовское направление) происходит катастрофа для Киева.

Наш ответ

Конечно, России выгодно, чтобы под Волчанском боевые действия растянулись на пару месяцев. Пока огромная сила ВСУ воюет под Харьковом, в Донбассе русским, конечно, легче. И значит, ВС РФ там проще решать главную задачу по освобождению Донбасса.

Командование националистов это понимает, поэтому пытается ускорить процесс наступления под Харьковом путём массированных мясных атак. Генштаб ВСУ полагает, что как только ВСУ добьются хоть какого-то значимого успеха под Волчанском, то подразделения можно будет поставить в оборону, а часть перекинуть обратно — туда, где они сейчас нужнее.

Задача российской армии — не дать Киеву этого сделать.

Для достижения этой цели российским войскам или необходимо усилить группировку, участвующей в боях за Волчанск и Липцы, или активизироваться на рубеже у Золочева или в Сумской области. Словом, надо сделать всё, чтобы те силы, которые украинское командование накопили на Харьковском направлении, оттуда и носа не высовывали.

Да, в Харьковской области темп российского продвижения несколько снизился. Но то, как сильно улучшились дела на других направлениях — это факт, внушающий надежду. Получается, что в этом плане русская армия всё делает верно.

Обнулять дроноводов

Ну и, разумеется, надо обнулять беспилотные силы Киева. Например, на критически важных участках, где у бандеровцев есть немало таких подразделений, ВСУ за сутки могут применять сотни БПЛА. Это весьма ограничивает наступление армии РФ.

"Необходимы серьёзные мероприятия по организации защиты от ударов дронов (сетки, системы РЭБ и детекторы) и их уничтожения (тактическая ПВО, дробовики и сетки, которые выстреливаются с квадрокоптеров, мощные подавители и дроны-камикадзе для атаки на вражеские дроны)", — отмечает военный обозреватель Борис Рожин.

Вывод

Очень надеемся, что летняя кампания даст плоды. Лето может и не принесёт развала всего фронта, но теснить бандеровцев мы продолжим. Скорее всего, враг потеряет существенную часть западной части Донбасса. Наверняка будет освобождён Часов Яр, будет развиваться наступление от Очеретино и в районе посёлка Карловка.

Много будет зависеть от успехов на Угледарском направлении. Если неонацисты потеряют Константиновку и будут отрезана трасса на Угледар, у них поплывет весь участок на юге ДНР. Т последствия этого "плавуна" будут весьма серьезными...