На Харьковском направлении Киев придумал хитрый план, но Россия сорвёт его по-своему

ВСУ сегодня делают всё, чтобы остановить российское наступление на Харьковском фронте.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0