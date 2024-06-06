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Матери погибших сыновей отомстят. Зеленскому будет очень сложно жить на белом свете

Песков заявил, что Зеленскому потом будет очень сложно жить на свете

Силовые структуры

На данный момент у России нет никаких оснований, чтобы начать переговорный процесс с Украиной.

Песков заявил, что Зеленскому потом будет очень сложно жить на свете
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Киевский режим по-прежнему полностью закрыл все двери для переговоров. Мы продолжаем добиваться выполнения целей посредством спецоперации. Если бы речь о ведении переговоров с Киевом всё-таки зашла, то на первый план вышел бы вопрос, с кем вести такой разговор. Этот вопрос сейчас стоит в полный рост, и мы не видим на него ответа", — отметил глава пресс-службы Владимира Путина.

Введение более молодого возраста на Украине вызовет огромную волну негатива в украинском обществе, и Зеленский станет врагом очень многих матерей, которые в боевых действиях потеряют сыновей, отметил Песков.

Лидеру Незалежной "будет очень сложно жить на белом свете". Перспективы у Зеленского не связаны с должностью главы государства, очевидно, что его будут убирать, подытожил пресс-секретарь Путина.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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