Руководящие должности у туземцев. На Украину прибыло большое число специалистов НАТО

На Украину прибыло большое количество инструкторов НАТО

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украину приехало большое количество специалистов альянса НАТО.

Фото: defense.gov by сержант Джон Кросби is licensed under public domain

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"За последнее время в ВСУ прибыло большое количество натовских специалистов, которые фактически занимают руководящие должности в армии. На Украине идёт расширение взаимодействия со странами НАТО" — отметил обозреватель.

По его словам, в Вооружённых силах Украины активно подписываются соглашения, предоставляющие военному блоку расширенные полномочия на Украине.

На границе Незалежной с Румынией, Молдавией и Польшей установлены спецпункты пропуска, через которые в страну въезжает техника, вооружение и боеприпасы "без лишней бюрократии", подчеркнул Марочко.