На Украину приехало большое количество специалистов альянса НАТО.
Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"За последнее время в ВСУ прибыло большое количество натовских специалистов, которые фактически занимают руководящие должности в армии. На Украине идёт расширение взаимодействия со странами НАТО" — отметил обозреватель.
По его словам, в Вооружённых силах Украины активно подписываются соглашения, предоставляющие военному блоку расширенные полномочия на Украине.
На границе Незалежной с Румынией, Молдавией и Польшей установлены спецпункты пропуска, через которые в страну въезжает техника, вооружение и боеприпасы "без лишней бюрократии", подчеркнул Марочко.
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