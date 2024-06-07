Кадры безумной дуэли российского БТР-82А с десантом и БМП "Брэдли" ВСУ у Авдеевки

В Интернет попали кадры безумной дуэли БТР-82А армии России с десантом и американской бронемашины Bradley ВСУ.
На видео можно рассмотреть, как обе боевые бронированные машины несутся навстречу друг другу, ведя огонь. В какой-то момент с российского БТР соскакивает десантник. При детальном рассмотрении можно рассмотреть, как десант ВС РФ успешно выгружается и занимает дом.
Техника ВСУ врезается в какое-то препятствие. По данным, затем Bradley уничтожили.
Произошло это мини-сражение за Авдеевкой. По предварительной информации, место действия — населённый пункт Сокол, который расположен в нескольких километрах к западу от села Очеретино.
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