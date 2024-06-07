Кадры безумной дуэли российского БТР-82А с десантом и БМП "Брэдли" ВСУ у Авдеевки

Видео дуэли российского БТР-82А с десантом и БМП "Брэдли" ВСУ

В Интернет попали кадры безумной дуэли БТР-82А армии России с десантом и американской бронемашины Bradley ВСУ.

Фото: commons.wikimedia.org by Kaufi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На видео можно рассмотреть, как обе боевые бронированные машины несутся навстречу друг другу, ведя огонь. В какой-то момент с российского БТР соскакивает десантник. При детальном рассмотрении можно рассмотреть, как десант ВС РФ успешно выгружается и занимает дом.

Техника ВСУ врезается в какое-то препятствие. По данным, затем Bradley уничтожили.

Произошло это мини-сражение за Авдеевкой. По предварительной информации, место действия — населённый пункт Сокол, который расположен в нескольких километрах к западу от села Очеретино.

Кадры безумной дуэли российского БТР-82А с десантом и БМП "Брэдли" ВСУ у Авдеевки