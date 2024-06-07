Прорисовывается замысел Генштаба Вооружённых сил Украины с контрнаступлением на Харьковском направлении.
С мест приходят сообщения, что резервные формирования ВСУ должны были захватить город Волчанск и выйти к границам Белгородской области ещё к 3 июня.
Именно для этой цели на Харьковский фронт были брошены подразделения с самых различных направлений: 36-я бригада морской пехоты, 82-я десантно-штурмовая бригада, 92-я отдельная штурмовая бригада и другие. Однако расчёт главкома армии Украины Александра Сырского оказался неверным и кровавым.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?