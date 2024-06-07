Кровавый конфуз. ВСУ планировали ещё 3 июня захватить Волчанск и зайти в Белгородскую область

Киев планировал в начале июня захватить Волчанск и выйти к Белгородской области

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Прорисовывается замысел Генштаба Вооружённых сил Украины с контрнаступлением на Харьковском направлении.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

С мест приходят сообщения, что резервные формирования ВСУ должны были захватить город Волчанск и выйти к границам Белгородской области ещё к 3 июня.

Именно для этой цели на Харьковский фронт были брошены подразделения с самых различных направлений: 36-я бригада морской пехоты, 82-я десантно-штурмовая бригада, 92-я отдельная штурмовая бригада и другие. Однако расчёт главкома армии Украины Александра Сырского оказался неверным и кровавым.