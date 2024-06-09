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Украинская власть разочарована подготовкой пилотов F-16 в США

0:54
Силовые структуры

Киевский режим разочарован подготовкой лётчиков на F-16 в США.

Украинская власть разочарована подготовкой пилотов F-16 в США
Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис is licensed under public domain

Об этом пишет издание Politico.

По словам, автора статьи, до конца 2024 года лишь двадцать украинских лётчиков F-16 завершат обучение. Это будет только половина из 40 пилотов, которые необходимы для управления эскадрильей из 20 истребителей.

Киев требует от Вашингтона и остальных западных партнёров активизировать подготовку лётчиков F-16. Но администрация американского президента уже заявила Банковой, что в программе в Аризоне нет мест для приёма более 12 стажёров одновременно.

В Румынии и Дании такая же проблема с местами для обучения. Такими темпами у Киева не будет полной эскадрильи лётчиков до конца 2025 года.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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