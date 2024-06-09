Киевский режим разочарован подготовкой лётчиков на F-16 в США.
Об этом пишет издание Politico.
По словам, автора статьи, до конца 2024 года лишь двадцать украинских лётчиков F-16 завершат обучение. Это будет только половина из 40 пилотов, которые необходимы для управления эскадрильей из 20 истребителей.
Киев требует от Вашингтона и остальных западных партнёров активизировать подготовку лётчиков F-16. Но администрация американского президента уже заявила Банковой, что в программе в Аризоне нет мест для приёма более 12 стажёров одновременно.
В Румынии и Дании такая же проблема с местами для обучения. Такими темпами у Киева не будет полной эскадрильи лётчиков до конца 2025 года.
Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".