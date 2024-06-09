Ложь Киева. Многоцелевой самолёт Су-57 не получил никаких повреждений после попыток атаки ВСУ

Истребитель Су-57 не получил никаких повреждений после атаки ВСУ

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Самолёт Су-57 не получил повреждений после попыток украинских атак.

Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Информация о поражении многоцелевого истребителя оказалась очередной выдумкой ЦИПСО Украины.

Распространившиеся фейки об уничтожении Су-57 об ударе по военному аэродрому в Ахтубинске говорили о том, что истребитель ВКС РФ повреждён. Но самолёт цел и невредим.

В ту ночь мобильные группы отразили все атаки националистов, а на площадку с самолётами рухнули лишь осколки. Это уже подтвердили и в Минобороны России. Никаких повреждений у самолёта нет, как и нет пострадавших после детонации сбитого дрона.

Кстати, в фейках использовались старые фото от 2012 года.

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