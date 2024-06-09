Самолёт Су-57 не получил повреждений после попыток украинских атак.
Информация о поражении многоцелевого истребителя оказалась очередной выдумкой ЦИПСО Украины.
Распространившиеся фейки об уничтожении Су-57 об ударе по военному аэродрому в Ахтубинске говорили о том, что истребитель ВКС РФ повреждён. Но самолёт цел и невредим.
В ту ночь мобильные группы отразили все атаки националистов, а на площадку с самолётами рухнули лишь осколки. Это уже подтвердили и в Минобороны России. Никаких повреждений у самолёта нет, как и нет пострадавших после детонации сбитого дрона.
Кстати, в фейках использовались старые фото от 2012 года.
Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".