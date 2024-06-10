Украинский солдат переплыл Днепр на плоту из пустых пластиковых бутылок и сдался в плен российским военным. Он связался с российскими военными через чат-бот Free Soldier.
Источник в российских силовых структурах рассказал РИА Новости, что украинский военный пересёк Днепр на плоту, который он сам сделал из пустых пластиковых бутылок. Он также сообщил, что ранее он связался с российскими военными через чат-бот. По словам источника, побег украинского военного готовили около трёх месяцев.
Пленный рассказал, что его бригаду планировали частично перебросить на Харьковское направление. Поэтому он и решился на побег.
В целом, число солдат ВСУ, готовых сдаться в плен, постепенно растёт по мере ухудшения положения на фронтах.
Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.