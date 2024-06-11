Польские пограничники открыли огонь на границе с Белоруссией: 1300 выстрелов за пять месяцев

Польские силовики применили оружие на границе с Белоруссией более 1300 раз

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что с начала года польские силовики применяли оружие на границе с Белоруссией более 1300 раз, из которых 770 случаев произошли в мае. Об этом сообщает EADaily.

Фото: Собственная работа by Фрэнк Винсенц is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

В прошлом году таких случаев было всего 320. Миграционный кризис на границе между Белоруссией и Польшей продолжается с 2021 года, когда Варшава начала препятствовать проникновению беженцев в ЕС через белорусскую территорию. В марте разразился скандал, когда были опубликованы фото военнослужащих в наручниках, задержанных за стрельбу по мигрантам.

Было произведено 43 выстрела, никто не пострадал. Замминистра национальной обороны Польши Павел Залевский сообщил, что стрельба велась в направлении Белоруссии в предупредительных целях.