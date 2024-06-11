Польские пограничники открыли огонь на границе с Белоруссией: 1300 выстрелов за пять месяцев

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что с начала года польские силовики применяли оружие на границе с Белоруссией более 1300 раз, из которых 770 случаев произошли в мае. Об этом сообщает EADaily.
В прошлом году таких случаев было всего 320. Миграционный кризис на границе между Белоруссией и Польшей продолжается с 2021 года, когда Варшава начала препятствовать проникновению беженцев в ЕС через белорусскую территорию. В марте разразился скандал, когда были опубликованы фото военнослужащих в наручниках, задержанных за стрельбу по мигрантам.
Было произведено 43 выстрела, никто не пострадал. Замминистра национальной обороны Польши Павел Залевский сообщил, что стрельба велась в направлении Белоруссии в предупредительных целях.
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