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Польские пограничники открыли огонь на границе с Белоруссией: 1300 выстрелов за пять месяцев

Польские силовики применили оружие на границе с Белоруссией более 1300 раз

0:58
Силовые структуры » Военные новости

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что с начала года польские силовики применяли оружие на границе с Белоруссией более 1300 раз, из которых 770 случаев произошли в мае. Об этом сообщает EADaily.

Польские силовики применили оружие на границе с Белоруссией более 1300 раз
Фото: Собственная работа by Фрэнк Винсенц is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

В прошлом году таких случаев было всего 320. Миграционный кризис на границе между Белоруссией и Польшей продолжается с 2021 года, когда Варшава начала препятствовать проникновению беженцев в ЕС через белорусскую территорию. В марте разразился скандал, когда были опубликованы фото военнослужащих в наручниках, задержанных за стрельбу по мигрантам.

Было произведено 43 выстрела, никто не пострадал. Замминистра национальной обороны Польши Павел Залевский сообщил, что стрельба велась в направлении Белоруссии в предупредительных целях.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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