Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как бороться с большим количеством гусениц
Эксперт: рубль — лучшая валюта для сбережений
Екатерина Климова и Гела Месхи не смогли сохранить любовь не из-за измен
Некоторые сладости безопасны для кошачьего организма
Самый дорогой дом в Подмосковье стоит 2,4 млрд ₽
Владимир Путин: "Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение"
Налоговая заморозила счета Насти Ивлеевой из-за долгов
Как вытащить занозу
Башанкаев: сегодня вакцина проходит доклинические испытания

Сергей Лавров уточнил формат распространения информации о новом мирном предложении

Силовые структуры

Глава МИД России Сергей Лавров уточнил, как Россия будет доносить по дипломатическим каналам мирное предложение Владимира Путина.

"РФ не собирается бегать ни за кем из стран после нового предложения об урегулировании на Украине, но послы будут его подробно разъяснять," заявил Лавров.

Мирное предложение Владимира Путина предполагает нейтральный, внеблоковый статус, демилитаризацию, денацификацию Украины и вывод её войск с Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР, признание этих регионов субъектами Российской Федерации, а также отмену всех санкций. 

Сергей Лавров не согласен с тем. что это предложение означает требование капитуляции. Однако и почётным миром для нынешней русофобской западной элиты, сделавшей борьбу с Россией столпом своей деятельности, доведшей путём экономической войны с Россией экономики своих стран до состояния рецессии, поставившей на карту судьбы целых народов ради иллюзорной победы Украины, это предложение точно не будет. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра.

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью обнулят авиацию Украины
Авиация НАТО — всё? Названы цели на Украине для крылатых ракет Х-101 с кассетной боевой частью
Две известные российские водочные марки завоевали популярность на мировом рынке
Правила полива: как вырастить крупную, сочную клубнику
Договоры о гарантиях безопасности с Украиной будут "жить" недолго Дмитрий Плотников Пашинян выражает настроения тех армян, которые хотят, чтобы "русские ушли" Любовь Степушова Бухара — любимица туристов со времён Российской империи Сергей Лебедев
Аспирин в огороде: простые способы применения для огурцов и помидоров
Прогоните паутинного клеща с малины: проведите эту простую обработку кустов
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
Последние материалы
Путин: Украина при определённых условиях могла бы сохранить области Приазовья
Мороженое из пахты: как приготовить сливочное лакомство
Глава "Мира квартир" исключил взлёт цен на стройматериалы из-за новых санкций США
Рэпер Моргенштерн* обвинил экс-супругу Дилару в меркантильности
Почему кошек нельзя воспитывать криками и руганью: 3 причины
Санкции против "Победы": Канада приняла решение
Наталья Крачковская не всегда снималась в удачных фильмах
Загадка "надутых" завязей на сливе и вишне
Windows в России пока будет работать, успокоил IT-эксперт Клименко
"Грузинский легион"* признали террористической организацией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников