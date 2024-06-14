Сергей Лавров уточнил формат распространения информации о новом мирном предложении

Глава МИД России Сергей Лавров уточнил, как Россия будет доносить по дипломатическим каналам мирное предложение Владимира Путина.

"РФ не собирается бегать ни за кем из стран после нового предложения об урегулировании на Украине, но послы будут его подробно разъяснять," заявил Лавров.

Мирное предложение Владимира Путина предполагает нейтральный, внеблоковый статус, демилитаризацию, денацификацию Украины и вывод её войск с Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР, признание этих регионов субъектами Российской Федерации, а также отмену всех санкций.

Сергей Лавров не согласен с тем. что это предложение означает требование капитуляции. Однако и почётным миром для нынешней русофобской западной элиты, сделавшей борьбу с Россией столпом своей деятельности, доведшей путём экономической войны с Россией экономики своих стран до состояния рецессии, поставившей на карту судьбы целых народов ради иллюзорной победы Украины, это предложение точно не будет.