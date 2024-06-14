Студенты МГУТУ Разумовского разрабатывают опытный образец микродрона для зачистки зданий в зоне боевых действий

Студенты МГУТУ Разумовского помогают фронту

В Московском государственном университете технологий и управления имени К. Г. Разумовского (МГУТУ, Первый казачий университет) разрабатывают опытный образец дрона для выполнения боевых задач, в том числе уничтожения живой силы противника.

Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay is licensed under CC BY-SA 2.0 DEED

— Рынок насыщен различными дронами, конкурировать с известными производителями достаточно сложно. Однако в нашем университете с начала года ведется новое направление разработок. В завершающий стадии находится создание микродрона, который в перспективе может применяться при зачистке зданий в зоне боевых действий, — прокомментировал преподаватель казачьего бакалавриата, доцент МГУТУ Сергей Курапов.

Сложность заключается в том, что для выполнения этой задачи в настоящее время, помимо новых конструкторских решений, необходимо владение специальными навыками, — отметил он.

По его мнению, оператор беспилотников должен быть "заточен" на работу в зданиях, уметь работать в составе тактической группы: — С начала этого учебного года мы готовим таких специалистов на базе казачьего бакалавриата, и в этом направлении лидируем.

Он рассказал также, что в МГУТУ был собран дрон, предназначенный для испытания устройств сброса. Рама дрона отпечатана студентами на 3D-принтере в лаборатории 3D-моделирования и веб-технологий университетской Точки кипения. Моторы и вся электронная начинка были закуплены, однако в планах производство собственных видео- и радиопередатчиков на нестандартных частотах.

По словам преподавателя, у специалистов и студентов МГУТУ сложилась крепкая дружба с казачьей бригадой "Терек": "мы общаемся с ребятами напрямую, знаем их потребности, вплоть до технических деталей выполнения задач". Сергей Курапов рассказал, что специалисты вуза осуществляют помощь боевому подразделению по настройке дронов.

После наладки процесса изготовления рам из стекловолокна собранные в МГУТУ дроны могут направляться на учебные полигоны, а затем — в боевые подразделения бригады.

Деятельность по разработке беспилотников ведется в рамках курса "Управление БПЛА" на ресурсной базе университетской Точки кипения. Использование боевого опыта операторов, приходящих с передовой, позволяет аккумулировать внутри университета новые знания, которые путем научного анализа и методологизации позволяют создавать новые практики и технологии использования беспилотников.

Как пояснил преподаватель, задача в этом направлении — максимальный вклад в обеспечение боеспособности, техническая поддержка военнослужащих и разработка новых беспилотных систем, в соответствии с требованиями подразделений.

Другое направление вуза — дронрейсинг. Он охватывает большую часть спортивной инфраструктуры университета, которая используется для полетов, а на тренировках студенты "летают" вместе с профессиональными пилотами и набираются у них опыта.