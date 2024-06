Студенты МГУТУ Разумовского разрабатывают опытный образец микродрона для зачистки зданий в зоне боевых действий

В Московском государственном университете технологий и управления имени К. Г. Разумовского (МГУТУ, Первый казачий университет) разрабатывают опытный образец дрона для выполнения боевых задач, в том числе уничтожения живой силы противника.

Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay is licensed under CC BY-SA 2.0 DEED