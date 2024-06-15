В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.
Этот роботизированный комплекс, произведенный компанией MILREM Robotics, является передовой технологией, уже использующейся в вооружённых силах десяти стран-членов НАТО. Украинские войска лишились этой техники, переданной им на безвозмездной основе, сообщает "Царьград".
THeMIS привлекает специалистов благодаря своей гибридной силовой установке, системе управления и лёгкой, но прочной броне. Полученная информация о роботе будет использована для развития отечественного военно-промышленного комплекса.
Россия также использует различные наземные роботизированные платформы, такие как "Уран-6" для разминирования и "Маркер" с различными типами вооружения и разведывательного оборудования. Ведётся разработка новых моделей, включая "Депеша" — одноразовую платформу с возможностью дистанционного подрыва для уничтожения укреплённых позиций.
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