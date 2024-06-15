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Российские бойцы завладели передовым боевым роботом в зоне СВО: эстонская разработка послужит на пользу ВПК РФ

Российские бойцы завладели эстонским боевым роботом THeMIS

1:06
Силовые структуры » Военные новости

В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.

Российские бойцы завладели эстонским боевым роботом THeMIS
Фото: commons.wikimedia.org by Milrem Robotics is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот роботизированный комплекс, произведенный компанией MILREM Robotics, является передовой технологией, уже использующейся в вооружённых силах десяти стран-членов НАТО. Украинские войска лишились этой техники, переданной им на безвозмездной основе, сообщает "Царьград".

THeMIS привлекает специалистов благодаря своей гибридной силовой установке, системе управления и лёгкой, но прочной броне. Полученная информация о роботе будет использована для развития отечественного военно-промышленного комплекса.

Россия также использует различные наземные роботизированные платформы, такие как "Уран-6" для разминирования и "Маркер" с различными типами вооружения и разведывательного оборудования. Ведётся разработка новых моделей, включая "Депеша" — одноразовую платформу с возможностью дистанционного подрыва для уничтожения укреплённых позиций.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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