В Белом доме заявили, что ключевым условием вступления Украины в НАТО является победа над Россией в текущем конфликте.
О том, что можно будет считать таковой победой в Вашингтоне по обыкновению умолчали. Таким образом, в США подтвердили ранее сказанное генсеком НАТО.
Таким образом, фактически двери в НАТО для Украины объявляются закрытыми, ибо никто в мире и на Западе не считает возможной победу Украины над Россией, но в то же время инициаторы противостояния с Россией на Западе не могут погубить собственную карьеру, публично признав бессмысленность нынешнего своего курса.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.