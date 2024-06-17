Украине для вступления в НАТО надо победить в РФ: так приказал Белый дом

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Белом доме заявили, что ключевым условием вступления Украины в НАТО является победа над Россией в текущем конфликте.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC is licensed under Public domain

О том, что можно будет считать таковой победой в Вашингтоне по обыкновению умолчали. Таким образом, в США подтвердили ранее сказанное генсеком НАТО.

Таким образом, фактически двери в НАТО для Украины объявляются закрытыми, ибо никто в мире и на Западе не считает возможной победу Украины над Россией, но в то же время инициаторы противостояния с Россией на Западе не могут погубить собственную карьеру, публично признав бессмысленность нынешнего своего курса.