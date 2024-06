Зеленский на ставке Генштаба ВСУ потребовал усилить мобилизацию и подготовить новый "контрнаступ" на конец лета

Бывший президент Украины Владимир Зеленский на ставке Генштаба ВСУ потребовал усилить мобилизацию в армию Незалежной и подготовить новый "контрнаступ" на август.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Internationa