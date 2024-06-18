Зеленский на ставке Генштаба ВСУ потребовал усилить мобилизацию и подготовить новый "контрнаступ" на конец лета

Бывший президент Украины Владимир Зеленский на ставке Генштаба ВСУ потребовал усилить мобилизацию в армию Незалежной и подготовить новый "контрнаступ" на август.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники из офиса президента Украины.
Также сообщается, что ОПУ полностью проиграл трек за Глобальный Юг на саммите в Швейцарии. Если сравнивать с теми кто год назад проголосовал в ООН, то в начале 2023 года 141 страна поддержала резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о немедленном выводе ВС РФ с Украины.
Теперь 77 стран подписали куда более слабый текст. А через год Киев поддержат лишь сателлиты США.
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