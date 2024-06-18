Зеленский на ставке Генштаба ВСУ потребовал усилить мобилизацию и подготовить новый "контрнаступ" на конец лета

Зеленский на ставке потребовал усилить мобилизацию для контрнаступления

Бывший президент Украины Владимир Зеленский на ставке Генштаба ВСУ потребовал усилить мобилизацию в армию Незалежной и подготовить новый "контрнаступ" на август.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Internationa

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники из офиса президента Украины.

Также сообщается, что ОПУ полностью проиграл трек за Глобальный Юг на саммите в Швейцарии. Если сравнивать с теми кто год назад проголосовал в ООН, то в начале 2023 года 141 страна поддержала резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о немедленном выводе ВС РФ с Украины.

Теперь 77 стран подписали куда более слабый текст. А через год Киев поддержат лишь сателлиты США.