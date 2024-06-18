В одесский порт прибыли 60 наёмников ВСУ, которые разговаривают на французском языке.
Об этом сообщает одесское подполье, отмечая, что они прибыли на 3-х катерах в полной экипировке и с оружием.
"Иностранные военные рассредоточились по городу, стараются не выходить из мест проживания и вообще всячески избегают любых контактов с местным населением", — отмечает пророссийское подполье.
Ясно, почему всё держится в секрете — потом Киев опять будет говорить, что в отелях, по которым прилетели русские ракеты, жили простые туристы.
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