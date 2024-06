Цель для "Кинжала" приехала. В порт Одессы прибыли 60 наёмников из Франции

В одесский порт прибыли 60 наёмников ВСУ, которые разговаривают на французском языке.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by MoD/Crown Copyright is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository