Количество атакующих действий российских войск на Торецком и Красноармейском и Покровском направлениях за истекший день выросло в несколько раз.
Вооружённые силы Украины перебрасывают новые резервы к Торецкому узлу и на рубеж Камышеваха — Калиново — Птичное, чтобы удержать плацдарм за посёлком Карловкой.
По всей вероятности, в ближайшее время, оперативно тактическая обстановка на этом театре военных действий на СВО перерастёт в весьма активные штурмовые действия сразу по ряду направлений. И везде: и на Покровском, и на Торецком с Часовоярском есть сюрпризы для ВСУ.
Специальный раствор зарядит огурцы на активное плодоношение.