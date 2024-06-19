Количество атакующих действий ВС РФ на Покровском и Торецком направлениях выросло в несколько раз

На Покровском и Торецком направлениях русские бойцы взвинтили темп

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Количество атакующих действий российских войск на Торецком и Красноармейском и Покровском направлениях за истекший день выросло в несколько раз.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Вооружённые силы Украины перебрасывают новые резервы к Торецкому узлу и на рубеж Камышеваха — Калиново — Птичное, чтобы удержать плацдарм за посёлком Карловкой.

По всей вероятности, в ближайшее время, оперативно тактическая обстановка на этом театре военных действий на СВО перерастёт в весьма активные штурмовые действия сразу по ряду направлений. И везде: и на Покровском, и на Торецком с Часовоярском есть сюрпризы для ВСУ.

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