Пока не американский. Поступила информация, что армия России зашла на южную окраину Нью-Йорка

Поступила информация, что российская армия зашла на южный фланг посёлка Нью-Йорк.
Данный населённый пункт находится в 6-ти километрах к западу от города Горловка и уже долгое время используется Вооружёнными силами Украины как мощный укреплённый район.
Нью-Йорк располагается в низине и, скорее всего, является очень удобной точкой входа для дальнейшего развития атак на село Нелеповка, а также последующим возможным выходом на город Торецк, а затем — к автотрассе Н-32 на город Константиновка, который находится сразу за под Часовым Яром.
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